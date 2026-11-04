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Световният туризъм се изправя срещу кризите на борсата в Лондон, министър Димитров е там

Лияна Панделиева, Лондон

Лияна Панделиева, Лондон

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Българският павилион на лондонската туристическа борса тази година
Българският павилион на лондонската туристическа борса тази година Снимка: Авторката

България участва на Световната туристическа борса WTM в Лондон със свой щанд за 46-та година. През 2026 г. в дните между 3 и 5 ноември, на площ от 400 кв.м. на българския щанд се представят 28 фирми и общини.

От всички значими туристически борси по света единствено в Лондон се провежда годишна среща на министрите и на нея е предвидено да участват 50 министри. Тази година е 20-ата юбилейна от тези срещи.

При предишното си участие като министър Илин Димитров каза в неформалния разговор, че България е най-добре пазената тайна след убийството на Кенеди.

Тазгодишният фокус е "Укрепване на туризма за устойчиво и регенеративно бъдеще", увличане на местните общности в създаването на автентични изживявания за гостите и подготовка за кризи.

От Световната туристическа организация отбелязват, че кризисните периоди след епидемията от Ковид се застъпват един след друг, разширяват обхвата и вида си и затова секторът туризъм трябва да изработи нови механизми за управление на кризи и в край на сметка - да може да даде гаранции за сигурността на хората навсякъде по света.

Българският павилион на лондонската туристическа борса тази година

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