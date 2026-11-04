Пеканов очаква между 15 и 20 млрд. евро до 2034 г., но срещу реформи

Параметрите на бюджета за 2027 г. ще бъдат представени в петък, каза вицепремиерът по управление на европейските средства

Започва да се работи по национален план за инвестиции и реформи за следващия програмен период от 2028 до 2034 г. Това заяви пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Решение да се стартира този план е взето днес на заседание на правителството.

Вицепремиерът започва срещи с всички министерства, както и със социалните партньори - синдикати, работодатели, Националното сдружение на общините.

Той заяви, че се програмира сума от между 15 и 20 млрд. евро за инвестиции, с които да се постигне икономически растеж.

Пеканов е водил неформални разговори с Европейската комисия.

Първата версия на националният план ще е готова през пролетта догодина.

По повод бюджета за 2027 г. той заяви, че са проведени интензивни разговори с ЕК. Параметрите му ще бъдат представени в петък. Постигнат е определен консенсус с европейските партньори по бюджетната рамка, каза Пеканов, без да дава подробности. Сред основните задачи е намаляване на бюджетния дефицит. Проблемите обаче по него са структурни и не могат да се решат за една година и това било ясно за партньорите в ЕК. Той обърна внимание на натрупването на социални разходи и увеличаването на възнагражденията в публичния сектор през последните шест години, без да е осигурено съответното финансиране.

Той заяви, че правителството полага усилия за ограничаване на дефицита, като същевременно ще запази политиката по доходите и социалната подкрепа за децата и семействата. Предвижда се и оптимизация на държавните разходи, включително в работата на институциите и министерствата, както и ограничаване на прекомерните разходи. „Необходимо е да се прекрати практиката по поемане на нови задължения, без те да бъдат обезпечени с необходимото финансиране", пказа Пеканов.