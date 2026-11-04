Петър Витанов: Не знам какво е обсъждано с ЕК за пенсиите, но няма да се пипат

Дали и какво е обсъждано с ЕК не знам. Това, че нещо е обсъждано, не означава, че е взето като решение. Нямаме намерение да правим такава реформа с втората пенсия, категоричен бе шефът на ПГ на ПБ Петър Витанов, който коментира темата пред медии в парламента.

Както "24 часа" писа, такива планове има за проектобюджет 2027, но след негативния отзвук правителството даде на заден и отрече да е имало такива намерения. А малко по-рано от ДБ казаха, че са изпратили писма до Министерството на финансите и Европейската комисия, с които изискват цялата кореспонденция помежду им, за да се види предлагала ли е България наистина промени във втория пенсионен стълб, или не.

"За някои хора може би предизборна кампания не свършила и дезинформацията продължава. Нямаме такова намерение, защото ще видите в края на седмицата представяне на бюджета и това не е част от пакета с мерки", заяви Витанов.

Той каза още, че не се притеснява от протести след обявяването на бюджета, "но разбира се те са сигнал за недоволство и всяко едно недоволство трябва да бъде внимателно обсъдено".

"Предизборната капания за мен беше черна и компроматна и не съответстваше на демократичните практики от 21-и век. По-скоро беше тъмна и балканска. В крайна сметка изборите минаха, и продължаваме с политическия сезон. Опитваме се да нормализиране отношенията между политическите партии", каза той по отношение на отминалите избори за президент.