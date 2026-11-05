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AI знае какъв телефон ще си купим, преди самите ние да сме решили

Специален проект

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AI знае какъв телефон ще си купим, преди самите ние да сме решили
От ляво надясно: Симеон Николов, Ангел Еремиев, Деница Гаврилова

Смартфон, смартчасовник, смарт уред у дома – всяка „умна“ технология знае нещо за нас благодарение на данните, с които разполага. Именно те са в основата на днешния дигитален свят.

Работата с данни обаче не е от скоро. От години бизнесът ги използва, за да прави анализи, прогнози и да взема решения. Това, което променя картината днес, е бързото развитие на изкуствения интелект. Благодарение на AI компаниите могат да обработват огромни обеми информация много по-бързо и в много по-голям мащаб. Могат да отидат и по-далеч – да преосмислят начина си на работа и дори бизнес моделите си.

Трудна задача, но все по-наложителна за онези, които искат да останат конкурентни. С нея са се захванали и Деница Гаврилова, Симеон Николов и Ангел Eремиев от AI екипа на Yettel.

Връщат ни назад в годините, за да разкажат откъде тръгва всичко и как се стига дотук.

От отчетите до прогнозите

Когато компанията стъпва на българския пазар през 2001 г., тогава под бранда Globul, данните служат най-вече за ежедневната работа на телекома – какви услуги ползват клиентите, колко минути са говорили, каква сума трябва да платят. Много от решенията, за които днес AI помага, тогава се вземат на база опит и интуиция.

С годините картината се променя. Клиентите стават повече, услугите се развиват, а с тях расте и обемът данни, които компанията събира и анализира. С развитието на машинното обучение те започват да дават отговор не само на въпроса „Какво се е случило?“, но и на „Какво може да се случи?“.

Когато преди шест години Симеон Николов, днес старши специалист „AI Data Engineering“, става част от компанията, тази промяна вече е факт. „Данните бяха структурирани и имахме модели за машинно обучение, които активно използвахме за анализ на клиентското поведение“, разказва той. Уточнява, че всичко това се случва винаги със съгласието на потребителя.

Машинното обучение също е форма на AI, но по-ранна. То позволява на компютрите да откриват зависимости и да правят прогнози – какво би си купил даден клиент или към какво не би проявил интерес.

По думите на Симеон, разработването на подобни модели и днес е важна част от тяхната работа. „Моята задача е да подготвя навременни, коректни и правилно структурирани данни, с които да обучим моделите, така че да могат да предвиждат определено клиентско поведение – от това какъв телефон биха си купили до това кой абонаментен план ще е най-подходящ за тях“, обяснява той.

Целта е да предложат на клиента правилния продукт в правилния момент.

Голeмият пробив: AI започва да говори

Макар изкуственият интелект да съществува под различни форми от десетилетия, истинският му пробив идва с генеративния AI. Технологията вече не само анализира и прогнозира. Тя създава текст, код, изображения, музика или видео. Разбира какво я питаме и ни отговаря с изключителна точност. И най-важното – става достъпна за масовия потребител.

Но какво всъщност се случва зад един на пръв поглед обикновен разговор с AI?

„В основата си чатботът е математика. Най-общо казано, той превръща думите в числа – т.нар. вектори. Открива зависимости въз основа на информацията, с която е обучен, и генерира отговор. За човека изглежда като обикновен разговор, но всъщност са доста сложни изчисления“, обяснява Ангел Еремиев, мениджър “Data Science”.

Симеон добавя, че зад големия пробив стоят две основни причини – огромната изчислителна мощ и достъпността на моделите. „На практика хората не трябва да разбират от математика, за да си разработят модел – някой друг е свършил тази работа вместо тях и те могат да го използват наготово“. Именно така изкуственият интелект се превръща в инструмент, с който все повече хора могат да работят.

За компаниите възможностите стигат дори още по-далеч. Чатботовете постепенно се надграждат с автономни AI агенти, способни да планират и изпълняват задачи, да управляват процеси и да задвижват много по-мащабна трансформация на бизнеса.

Такава е и амбицията на Yettel – да се превърне в технологична и AI-powered компания.

От AI инструменти към AI-powered компания

Деница Гаврилова, която е най-отскоро в екипа на позицията AI и Data директор, дефинира задачата по следния начин: „Голяма част от днешните компании продължават да функционират по логика, създадена преди десетилетия – със структурирани бази данни, отделни софтуерни системи и процеси, които се напасват спрямо тях. AI ни дава възможност да преосмислим този модел – не просто да автоматизираме съществуващи процеси, а да променим напълно начина, по който организираме работата и предоставяме услуги“.

Според нея ползите могат да са много повече от по-бързи процеси – нови продукти и услуги, по-персонализирано клиентско обслужване, по-висока ефективност и изцяло нови бизнес възможности.

За да се случи тази трансформация, очертава три посоки, в които компанията работи.

На първо място са хората

„Основният двигател винаги са хората. Затова е важно не просто да им дадем нужните инструменти, а да ги обучим и да им позволим да експериментират“, казва тя.

Според Ангел промяната в мисленето е най-трудната част – да накараме хората не просто да използват AI в конкретни задачи, а да мислят как могат да променят цели процеси с негова помощ.

Деница посочва, че в момента 88% от служителите на телекома имат достъп до AI инструменти. „Не разчитаме само на обучения. Събираме експерти от различни области, работим по реални проекти, търсим къде AI може да помогне и тестваме решенията на практика. В началото ни отнемаше по няколко дни да стигнем до готово решение, но с всеки следващ проект ставаме все по-бързи“.

Второто условие е инфраструктурата

Правилото е просто – независимо колко добър е един AI, той зависи от това какви данни и системи достъпва.

Затова през последните години телекомът активно изгражда инфраструктура, която позволява AI решенията да се свързват с основните му системи и данните от тях.

Накрая, обличаме всичко това в конкретни AI приложения“, завършва Деница. И изброява не един или два примера.

В клиентското обслужване AI модели „подсказват“ на търговеца коя е най-подходящата оферта за всеки клиент. Алгоритми участват в 75% от маркетинг кампаниите, при това с изключително добри резултати. Любопитното е, че по данни на телекома потребителят се доверява много повече на препоръката на алгоритъма, отколкото на личното мнение на търговеца.

AI агенти анализират и огромни обеми данни и само за минути дават конкретни изводи и препоръки за действие. Вътрешен чатбот пък помага на служителите в магазините и колцентъра, като отговаря на въпроси и им предоставя необходимата информация.  

Изкуственият интелект навлиза активно и в работата на ИТ екипите – от писане на код до автоматизирането на различни етапи от разработката и внедряването на софтуер.

Експериментират и с по-смели сценарии като създаването на дигитален близнак на мрежата. „Представете си виртуално копие на мрежата, в което можем да симулираме различни ситуации и да наблюдаваме как би реагирала – например при увеличение на трафика или промяна в разположението на базовите станции. Така бихме могли да тестваме решения, преди да ги приложим в реалната мрежа“, обяснява тя.

Кой кого управлява

Колкото повече AI навлиза в ежедневието ни, толкова по-важен става въпросът къде остава ролята на човека.

Според Симеон, един от големите рискове е да започнем да се предоверяваме на технологията. „Не бива да приемаме всеки отговор на AI за чиста монета. Той може да греши. Затова критичното мислене и проверката са изключително важни“, убеден е той.

Не по-малко важен обаче е и друг въпрос – кой кого управлява? И тримата са единодушни, че ако оставим AI да мисли вместо нас и да прави каквото си иска, резултатът надали ще е добър. „Човекът е архитектът, а изкуственият интелект – изпълнителят. Тези роли не трябва да се разменят“.

И все пак – духът от бутилката е пуснат. Искаме или не, AI неизбежно ще присъства в живота ни. „В личен план всеки сам ще трябва да намери границата докъде технологията му е полезна и откъде започва да му пречи“, казва Ангел.

Деница допълва с бизнес възможностите. „Големият потенциал на AI за нас е, че ще отключи нови услуги, ще ни направи по-ефективни и ще ни позволи да създаваме стойност там, където досега не сме могли. Вече виждаме приложението му в роботиката и IoT. Виждаме и автомобили, които летят. Вярвам, че телекомите ще бъдат ключов партньор в развитието на подобни иновации. Защото разполагаме със собствени данни, а в основата на всички тези технологии стои свързаността. А това е нещото, което умеем най-добре“.

Както всяка история обаче и тази има две страни. Изкуственият интелект носи огромни възможности, но и немалки рискове. Кое ще надделее, зависи от това колко добре ще се научим да го управляваме. Защото в крайна сметка бъдещето на изкуствения интелект е в ръцете на естествения. Поне засега.

Автор на статията

24 часа

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