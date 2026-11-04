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Промишленият ток в България e поскъпнал с 14,2 на сто през първото полугодие при спад средно за ЕС

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

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Бизнесът утре ще плаща малко по-скъп ток.
Бизнесът утре ще плаща малко по-скъп ток. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Цените на електроенергията за небитовите потребители в България са се повишили с 14,2 на сто през първата половина на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, сочат публикувани днес данни на Евростат. Това е третото по големина увеличение в ЕС след Швеция с 18,8 на сто и Финландия с 18,7 на сто.

Данните се отнасят за потребители извън домакинствата с годишно потребление между 500 и 2000 мегаватчаса.

Средно за ЕС цената през първото полугодие е 0,18 евро за киловатчас. Тя намалява с 2 на сто спрямо второто полугодие на 2025 г. и с 5,4 на сто спрямо първата половина на миналата година, продължавайки низходящата тенденция от 2025 година.

На годишна база цените се понижават в 19 държави от ЕС и нарастват в осем. Най-съществени спадове са отчетени в Люксембург с 23,8 на сто, Чехия с 11,9 на сто и Гърция с 11,8 на сто.

Най-високи са цените в Ирландия, 0,27 евро за киловатчас, следвана от Кипър и Италия с по 0,23 евро.

Най-ниска е цената във Финландия, 0,09 евро за киловатчас. Следват Швеция с 0,12 евро и Дания, Испания и Португалия с по 0,13 евро.

Бизнесът утре ще плаща малко по-скъп ток.

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