Собственикът на Grand Mall Офер Миретцки за новите изисквания към офис средата и потенциала, който вижда във Варна след повече от две десетилетия инвестиции в България

Повече от 15 години след откриването на Grand Mall една идея, заложена още в първоначалната концепция на комплекса, влиза в нов етап. Grand Towers ще развие проекта като мултифункционална градска среда, в която търговските, развлекателните и обслужващите функции на Grand Mall се допълват от офис пространства от висок клас.

Първата фаза – Tower 1 – ще бъде 16-етажна офис сграда с 17 387 кв. м отдаваема площ. Типичният етаж е около 1390 кв. м брутна площ и позволява както използване от една голяма компания, така и разделяне на самостоятелни офис пространства. Проектът предвижда гъвкави планировки, повдигнати подове, индивидуален контрол на климата, отваряеми прозорци и лоджии и ще се развива към BREEAM сертификация.

За собственика на Grand Mall Офер Миретцки обаче Grand Towers не е просто добавяне на още квадратни метри към вече успешен комплекс. Проектът стъпва върху убеждението му, че съвременният офис все повече се превръща в част от начина, по който една компания привлича и задържа хората си.

Офер Миретцки

– Защо решихте, че точно сега е моментът за Grand Towers?

– Няколко неща се срещнаха. Grand Mall вече е много зрял актив – имаме инфраструктура, достъп, паркинг, услуги, утвърдено място в града и отношения с международни компании, изграждани години наред. В същото време виждаме реален дефицит на големи съвременни офис площи във Варна и интерес от компании, които имат нужда точно от такъв продукт. Промени се и самият начин, по който компаниите мислят за офиса. Днес изборът не е само въпрос на цена на квадратен метър. Работодателят мисли как ще привлече хора, как ще ги задържи, как ще организира хибридната работа и каква среда ще предложи около работното място.

– Но не е ли риск да създадете голям офисен проект на пазар, на който търсенето все още не е очевидно?

– Добрият инвеститор понякога трябва да види възможността, преди тя да е станала очевидна за всички. При офисния пазар във Варна има парадокс. Големите компании не търсят достатъчно активно големи висококачествени площи, защото такива почти липсват. Но ако инвеститорите кажат „няма търсене“ и затова никога не създадат такъв продукт, няма как да разберем какво е реалното търсене. Това не означава да действаш със затворени очи. Ние имаме изградено ядро, работещ комплекс, инфраструктура, опит и конкретни разговори с потенциални наематели. Смелостта не означава да игнорираш риска. Означава да го разбираш и въпреки това да можеш да вземеш решение.

– Защо една компания би започнала разговор за офис, преди сградата да е готова?

– Защото точно тогава има най-голямата възможност офисът действително да стане неин. Ако компанията влезе достатъчно рано в проекта, можем да говорим за начина, по който работят екипите ѝ, за комуникацията между тях, за необходимите заседателни зали, за бъдещото развитие на бизнеса. Тогава сградата може да се адаптира към компанията, вместо компанията да бъде принудена да се адаптира към вече построена сграда.

– Това означава ли, че вече не продавате просто квадратни метри?

– Ако продаваме само квадратни метри, винаги ще има някой, който може да предложи по-евтин квадратен метър. Трябва да дадем причина една компания да иска да бъде точно тук. За мен офисът днес е част от начина, по който една компания се отнася към своите хора. Колко време прекарва един служител в трафик? Може ли лесно да паркира? Къде ще обядва? Може ли след работа да отиде на кино, да напазарува или да свърши нещо, без да прекоси града още няколко пъти? Това също е качество на работната среда.

– Тук ли е предимството на връзката с Grand Mall?

– Да. При една самостоятелна офис сграда тепърва трябва да обясняваш какво има около нея. При Grand Towers голяма част от живота вече е тук – ресторанти, кафенета, услуги, магазини, кино, места за свободното време и паркинг. Това е функционираща инфраструктура, а не обещание върху визуализация. Grand Towers ще има директна връзка с Grand Mall. За работодателя това е част от средата, която предлага на своите служители. За хората означава просто по-лесен ден.

– Работите в различни държави, но повече от две десетилетия продължавате да инвестирате във Варна. Какво виждате в града?

– Варненци често са по-критични към Варна от хората, които идват отвън. Аз виждам голям европейски град в много специална позиция. Има море, пристанище, международно летище, университети, млади хора, международен туризъм, технологични компании и силен регион около себе си. Има култура и идентичност. Разбира се, има и проблеми. Но един инвеститор трябва да вижда не само какво съществува днес, а какво може да съществува утре. За мен Варна винаги е имала по-голям потенциал, отколкото понякога сама си позволява да вярва.

– Как ще разберете, че Grand Towers е успял?

– Не само по заетостта и договорите. Ще го разбера, ако един ден вляза сутрин и видя сградата пълна с хора, които не просто идват на работа, а се чувстват добре там. Ако компании растат и намират възможност да останат в проекта. Ако някой служител каже: „Тук ми е удобно, тук искам да работя.“ Заетостта може да се измери в проценти. Принадлежността не може. А точно тя прави един недвижим имот устойчив.