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Нарушения в 60% от медицинските и дентални клиники и кабинети в София разкри НАП

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НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите
НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

За ден фискалните инспектори са осъществили контрол в 24 обекта за стоматологични и лекарски услуги

Само през вчерашния ден – 3 ноември, екипи на НАП провериха 24 клиники и кабинети за медицински и/или дентални услуги на територията на София и областта и установиха нарушения в близо 60% от тях. Сред констатираните нередности са: липса на задължителни реквизити в касовата бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на фискалното устройство, некоректно отчитане на продажбата и начисляване на ДДС. Предстои фискалните инспектори от приходната агенция да издадат актове за установяване на нарушение и да наложат нормативно предвидените санкции. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

От НАП напомнят на потребителите на медицински и дентални услуги, че е необходимо да изискват касовата си бележка при заплащане в кабинета или на регистратурата. В случай че им бъде отказана, пациентите могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон.

Потребителите имат възможност да упражнят граждански контрол върху отчитането на приходите като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

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