Зам.-министър Карадимова: Изграждаме условия за нови високотехнологични производства и инвестиции

Стратегическите инвестиции, технологичният трансфер и международните партньорства са ключови за развитието на българската микроелектроника, посочи тя

Работим активно за това България да бъде не просто привлекателна дестинация за инвестиции, а държава, в която се създават технологии, изграждат се индустриални вериги и остава по-голяма част от добавената стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на Green Semiconductors Investment Forum 2026, организиран с подкрепата на Посолството на Обединеното кралство в България.

„Производството на чипове днес е много повече от технологична индустрия. Те са въпрос на икономическа независимост, национална сигурност и геополитическо влияние. Държавите, които притежават технологиите и производствения капацитет, ще определят правилата на световната икономика през следващите десетилетия", подчерта Карадимова.

Тя посочи, че усилията на министерството са насочени към изграждане на силна национална високотехнологична индустрия, основана на инвестиции, производства с висока добавена стойност и високоплатени работни места.

„България не започва от нулата. Секторът обединява 60 компании и институции, над 3500 заети в микроелектрониката и над 15 000 в електрониката", отбеляза заместник-министърът.

Като инструменти за развитие на сектора тя посочи европейските програми, възможностите за държавна подкрепа на стратегически производства и технологичния трансфер, включително чрез Фонд на фондовете. Карадимова подчерта и необходимостта от целенасочени инвестиции, финансови инструменти, индустриална инфраструктура, надеждно енергоснабдяване и подготвени кадри.

„Не е достатъчно българските специалисти да разработват технологии, които се произвеждат и комерсиализират другаде. Искаме научните открития да се превръщат в български индустриални проекти, предприятия и работни места", заяви тя.

Като перспективни направления за международно сътрудничество икономическият заместник-министър посочи проектирането на чипове, производството на оборудване и изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

Тя отбеляза значението на партньорството със САЩ и сътрудничеството с Обединеното кралство за развитието на съвместни научни разработки, инвестиции и връзки между бизнеса и науката, включително в микроелектрониката и автомобилната електроника. Специално внимание беше отделено и на инициативата „Зелен коридор за чипове", свързваща Европа, Турция и Близкия изток, в която България може да има важна роля благодарение на стратегическото си географско положение и индустриалните си компетентности.

По думите й успешната инвестиция означава нови технологии, повече местни доставчици, квалифицирани работни места, по-високи доходи и по-голям производствен и експортен потенциал.

„България има потенциала. Нашата отговорност е да създадем условията той да се превърне в икономически резултат. Защото бъдещето на българската икономика не трябва да бъде само в потреблението на технологии, създадени другаде. То трябва да бъде и в технологиите, които се създават и произвеждат тук, в България", заключи заместник-министърът.

Green Semiconductors Investment Forum 2026 е първият по рода си международен форум в България, посветен изцяло на развитието на полупроводниковата индустрия, микроелектрониката и високотехнологичните инвестиции. Целта му е да утвърди България като привлекателна дестинация за индустриални иновации, стратегически инвестиции и технологично развитие, като насърчи сътрудничеството между държавните институции, бизнеса, научните среди и международните партньори.