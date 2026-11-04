КНСБ ще поиска от енергийния министър компенсациите за бизнеса при цена от 120 евро за мегаватчас

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява прагът за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия да бъде намален от 180 на 120 евро за мегаватчас, а плащанията към предприятията да се извършват ежемесечно. Исканията ще бъдат поставени на среща днес следобед с министъра на енергетиката Ива Петрова, в която ще участват представители на работодателските организации и двата синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. Това заяви президентът на конфедерацията Пламен Димитров при посещение в Хасково.

По думите му рязкото поскъпване на електроенергията на борсовия пазар вече създава сериозни затруднения за бизнеса, като някои големи предприятия обсъждат съкращения на персонал. При последното рязко повишение цената е достигнала 325 евро за мегаватчас, посочи Димитров, цитиран от БТА.

Той предупреди, че продължителното задържане на високи цени ще постави под натиск финансовата устойчивост на предприятията, а прехвърлянето на по-високите разходи върху крайните цени ще доведе до допълнително поскъпване на стоките и услугите.

Сред основните искания на синдиката е възстановяването на праг от 120 евро за мегаватчас, над който бизнесът да получава компенсации от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. КНСБ настоява помощта да се изплаща на месечна база според средната борсова цена за съответния месец, вместо предприятията да чакат до десет месеца.

Друго искане е да бъде запазен механизмът за подпомагане на енергоемките предприятия, при който компенсаторният праг е около 63-64 евро за мегаватчас. По думите на Димитров става въпрос за около 60 предприятия от металургията, химическата промишленост и други енергоемки отрасли, които осигуряват значителна заетост и имат съществен принос към брутния вътрешен продукт.

Синдикатът настоява също да бъде гарантиран достатъчен финансов ресурс във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, така че да има средства както за компенсации за бизнеса, така и за запазване на цените на електроенергията за битовите потребители. Според Димитров допълнителни постъпления във фонда могат да бъдат осигурени от производителите на електроенергия, включително от фотоволтаичните централи и батериите.

По думите му е важно да бъде запазена подкрепата за домакинствата поне до първи юли, когато действащият механизъм подлежи на промяна.

Очаква се към срещата с министъра на енергетиката да се присъедини и вицепремиерът Пулев. Разговорът е по искане на синдикатите, отправено до премиера Радев през миналата седмица.

Пламен Димитров е в Хасково като част от обиколка на конфедерацията в областните центрове за срещи със синдикалните лидери. Той посочи, че сред темите на разговорите са състоянието на икономиката, доходите и проблемите на работещите.

По повод предстоящото обсъждане на бюджета за 2027 година Пламен Димитров посочи, че КНСБ подкрепя предложения пакет от данъчни мерки в проекта на държавния бюджет, но смята, че има допълнителни възможности за увеличаване на приходите. По думите му към предвидените мерки за осигуряване на около два милиарда евро допълнителни приходи чрез облагане на свръхпечалбите в шест групи стопански субекти, трябва да бъде включен и хазартния сектор, откъдето също могат да бъдат осигурени допълнителни постъпления в бюджета.

Той посочи още, че от синдикатите настояват заложеното в разходната част на бюджета 5-процентно увеличение на възнагражденията в публичния сектор да бъде удвоено. За целта са необходими допълнителни 250 млн. евро – „не някакви чудеса на фона на бюджет от 60 млрд. евро“, коментира президентът на конфедерацията.

Димитров коментира и предложеното увеличение на минималната работна заплата до 660 евро. Според него това е грешка, тъй като заложеният ръст от 6,4% няма да компенсира инфлацията за настоящата година.

По думите му намаляването на бюджетния дефицит до 4,3% е положителен знак за консолидацията на публичните финанси, но е важно тя да не се отразява негативно на доходите и функционирането на публичните системи.