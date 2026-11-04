Ремонтът през Владая разделен на две - сега два километра, напролет още три

Ремонтът на един от входовете към София - пътят през Владая, който започна тази сутрин, е разделен на две. Сега в продължение на около двайсетина дни ще се преасфалтират само два километра: от жп гарата до караулката. Напролет ремонтът ще продължи оттам до Черния кос. Това съобщи по време на оглед на работите регионалният министър Иван Шишков.

Последният ремонт на този участък е от 2017 г. и на външен вид асфалтът там е в добро състояние. В действителност обаче пътят става особено опасен при дъжд и сняг, тъй като покритието не е разчетено да издържа на големия трафик, обясни министърът.

Другата причина за ремонта са настояванията на местните жители да се подобри състоянието на безопасността. Затова трите ленти ще бъдат обезапосени с гъвкави колчета всяка поотделно. Това няма да попрачи всяка сутрин и през уикендите движението да е реверсивно.

Пътят е напълно затворен и леките коли преминават през самото село Владая. Превозни средства над 12 тона по принцип нямат право да преминават оттам. Засега това не създава тапи, но пътят е бил затворен едва към 10,30 часа днес и все още не се знае какво ще е положение по време на вечерния пик.

Всеки момент започват отчуждителните процедури по първия участък от разширението на южната дъга на Софийския околовръстен път - частта от мястото, на което магистрала "Струма" влиза в столицата при жк "Люлин" и около 8 километра оттам в южна посока, съобщи по време на инспекцията министър Шишков. Другата част от това разширение - от там до "Бояна", е все още в процедури по утвърждаване на подробен устройствен план. Според него очакванията са още през 2027 г. първият участък да започне да се изгражда, подобно на останата част от южната дъга - с габаритите на магистрала. "Това вече ще може действително да разреши проблемите с трафика през "Княжево" и Владая, каза министърът.