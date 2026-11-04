Правителството вдигна данъчните оценки за имоти

В следващите три години данъчните оценки на недвижимите имоти ще се повишават. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от Министерския съвет днес.

През 2027 г. актуализацията ще бъде с 30%, а през 2028 и 2029 г. - с по 35%. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Така през 2029 г. данъчната оценка ще е с около 118% по-висока от досегашната. Това не означава, че данъкът автоматично ще се вдигне с толкова, защото общинските съвети определят налога в рамките на един тесен "коридор" - от 0,1 до 4,5 промила от данъчната оценка. Ако искат нищо да не се промени, те могат да намалят промилите.

В начина, по който се образуват данъчните оценки, също се предвиждат промени, които удрят най-вече луксозните имоти с много подобрения. При тях общината няма какво да направи, защото трябва да спази методиката. Така собствениците на имоти с басейни и тенискортове в двора си, както и онези, които са превърнали части от дворовете си в паркинги за обществено ползване, ще плащат занапред доста по-солен данък.

Във връзка с получено становище от страна на Европейската комисия се отменят текстове, свързани с облагане с патентен данък на доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ, се казва в решенията на правителството.

Измененията в ЗМДТ са насочени към осъвременяване и прецизиране на действащата нормативна уредба, повишаване на ефективността на местното имуществено облагане, укрепване на собствените приходи на общините и създаване на предпоставки за по-голяма финансова самостоятелност на местното самоуправление. Въвеждат се и правила, произтичащи от документи на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

С цел да се отразят ефектите от инфлацията и за да се засили превенцията, се осъвременява и размерът на глобите и имуществените санкции в административно наказателните разпоредби