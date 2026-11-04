Теменужка Петкова: България е втора в Еврозоната по най-висока инфлация

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Управляващите отказаха да дебатираме за намаляването на цената на горивата

България е втора в ЕС по най-висока инфлация.

Това каза бившият министър на финансите Теменужка Петкова пред bTV.

Народният представител от ГЕРБ заяви, че разполага с информация, за готвената промяна в осигуровките за втория стълб на пенсионната система, където са личните спестявания за пенсия на 4 млн. българи, която е подготвило Министерството на финансите.

"Не им отива да лъжат. Нашето не е истерия. Тя е в управляващите. Правителството на "Прогресивна България" е некомпетентно. Няма силите явно да се справи с проблема", коментира тя за идеята 5% осигуровка за втора пенсия да бъдат разделени на две половини и 2,5% да отиват към държавното обществено осигуряване, е била една от идеите на експерти. Тя е категорична, че това си е чиста доза национализация.

Според нея е редно хората на Румен Радев е редно да се извинят на всички българи за действията си.

"Договорът с "Боташ" е скандален за България. Няма никакъв ефект от него", заяви тя.

Петкова обясни, че България е една от държавите членки на Еврозоната с най-висока инфлация - на второ място сме. В момента е 6%, а през лятото е 4%, уточни тя.

Бившата министърка призна, че постоянното поскъпване на природния газ и тока, влияе за голямата инфлация у нас.

"Хората от бизнеса са изпаднали в ужас от това, което се случва. Тези цени ги плащаме всички ние. В българския парламент днес се случи потъпкване на парламентаризма. Всяка първа сряда от месеца от опозицията може да вкарваме предложения. Имахме план за намаляване на цената на горивата. Идеята ни е ДДС да падне на 9% за горивата. Точката най-накрая беше включена в дневния ред, въпреки че сме го заявили през миналия месец. Но управляващите отказаха да дебатират по тази тема", каза тя.

Според нея фондът за

За финал Петкова обясни, че съжалява, че е нямало единна дясна кандидатура за президент на България.