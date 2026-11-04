430 млн. евро дава държавата като компенсации за скъпия газ и ток

Не съм се срещал с Румен Радев, нито пък член на КЕВР го е правил, отговори на депутатски въпрос председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски

430 млн. евро допълнително ще струват на фонд “Сигурност на електроенергийната система” скъпият газ и ток и замразяването на цените на парното до юли догодина. Това стана ясно от думите на шефа му Деян Червенкондев пред депутатите в енергийната комисия.

80 млн. евро ще бъдат отделени за задържане на цените на топлинната енергия, 300 млн. евро - за компенсации на бизнеса за тока, и 80 млн. евро за енергоинтензивната индустрия.

341 млн. са необходими за крайните снабдители на ток на домакинствата, за да се покрие разликата с фиксирана от КЕВР цена и тази на пазара. Тези пари обаче били налични, каза още Червенкондев.

Дружествата на “Електрохолд”, ЕВН и “Eнерго-Про” купили тока за бита на борсата на фиксирана цена от 99,10 евро за мегаватчас. Компаниите купували малки количества от платформата “Ден напред”, поради което те не оказвали голямо влияние.

Опасността идвала от вдигането на мрежовите услуги, тъй като електроразпределителните дружества купуват от борсата ток за покриване на загубите по мрежата. ЕРП-тата обаче са включени в програмата на Министерския съвет за компенсации на бизнеса за скъп ток, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Всъщност всички фирми за септември са получили компенсация от 20 млн. евро. За октомври се очертава те да са 55 млн., тъй като борсовите цени ще надминат праг от 180 евро за мегаватчас, което се приема за пиково ниво и държавата ще подпомогне фирмите с разликата до пазарната цена и за месеците до края на годината.

Енергийният министър Ива Петрова заяви, че не е съгласна да се промени механизмът за подпомагане на бизнеса за скъп ток - в момента компенсации се дават на 10 месеца. Така се избягвали свръхплащания при месец с ниски цени, а се прилагала усреднена тарифа. Месечни аванси се правят при над 180 евро за мегаватчас.

На заседанието в сряда депутати настояха Петрова отново да потвърди, че цените на ток и парно за битовите потребители няма да се променят от 1 януари. Тя го направи, както и Пламен Младеновски.

Имаме добър диалог с Министерството на енергетиката и още през септември коментирахме какво може да се направи при повишаване на цените на газа, каза председателят на КЕВР.

На депутатски въпрос отговори, че нито той, нито друг член на регулатора се е срещал с премиера Румен Радев, за да говорят за цените. А в добрия диалог с ресорното министерство се търсели регулаторни механизми за задържане на цените за домакинствата и за ангажименти на държавата. След няколко допълнителни въпроса Младеновски уточни, че още през септември е имало общо виждане, че парно и ток за бита няма да поскъпват.

Цената за ноември на “Булгаргаз” предизвика истерия, че води до поскъпване и на топлинната енергия, но имаме резерви, така че тя не се променя от 1 януари, допълни шефът на КЕВР.