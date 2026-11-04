Как градовете да станат атрактивни за хората и бизнеса обсъдиха на Годишния форум на Дунавската стратегия

Как градовете да станат атрактивни за хората и за бизнеса? Какво да се направи, за да се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в родните си места?

Тези въпроси дискутираха участниците в панела „Градовете като двигатели за развитие, растеж и териториална свързаност" в рамките на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Урбанистът Ивайло Стоянов – началник на отдел в главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството", застъпи мнението, че градовете и общините не трябва да се подкрепят изолирано, без да се поглежда в съседните територии. Липсващите в един град или община услуги може да се намерят в съседните. Затова трябва да се намерят силните страни и спецификите и те да се развиват, а това, което липсва, може да се потърси в съседните територии. Като добър пример той посочи концепцията за интегрирана териториална инвестиция в областта на здравеопазването в Югоизточния район за планиране на България, при която всяка община е намерила спецификата, с която да допринесе за подобряване на медицинските услуги в района. Стоянов подчерта, че при планирането трябва да се развиват функционалните връзки и затова предизвикателството е местните власти да работят в партньорство. И отправи препоръка при планиране да бъде съобразяван капацитетът на наличното финансиране, като първо се развиват най-приоритетните нужди и най-големият потенциал. Като предизвикателства той определи техническия и административния капацитет на по-малките общини, сложността на някои от елементите на Кохезионната политика и сътрудничеството. И подчерта, че МРРБ, което е отговорно за регионалното развитие се опитва да подпомага общините в подготовката за новия програмен период чрез инструменти като техническа помощ.

Русе има възможност за транспортна свързаност с цяла Европа, но географската даденост не е достатъчна. Предизвикателствата на новото време са да се съхрани индустриалното развитие, но при съобразяване на модерните нужди и при предоставяне на възможности за младите хора, каза кметът на града Пенчо Милков. И посочи, че за да се създаде поколение от мечтатели, във всяко учебно заведение в Русе се изучава роботика. Градоначалникът коментира, че инфраструктурата създава удобство за хората, но всяко младо семейство трябва да има сигурност при спазване на човешките плава. Той бе категоричен, че гражданското общество трябва да бъде включено в решаването на местните проблеми и даде пример с младежкия парламент в града. Според него градове като Русе не могат да си поставят цели като столиците, но могат да дадат на младите хора вярата, че в родните им места има нужда от тях.

Кметът на украинския град Городенка Богдан Кобилянски коментира, че за да останат хората там, търсят достъпни жилища, сигурност, устойчивост на критичната инфраструктура, работни места. Затова се поддържат нивото на образователните услуги, например, въпреки намалелия брой на населението. Регистриран е индустриален парк, който се очаква да започне да функционира след войната. Работи се по отношение на професионалната ориентация на младите хора.

Мобилността е ключова за младите хора, подчерта Ивана Милошевич от Дунавския младежки съвет. И обясни, че за тях е важно да имат възможност да избират къде да учат и работят, но и да се върнат да живеят в родните си места. Тя бе категорична, че затова е необходимо да има възможност за работа, качествени услуги и достъпни жилища, но за младите хора е важно и чувството за принадлежност. Според нея градовете трябва да си сътрудничат, а не да се конкурират и затова иновациите не трябва да бъдат концентрирани на едно място.