Лидерите на ЕС договарят наследник на Кристин Лагард начело на ЕЦБ през декември

Лидерите на Европейския съюз се стремят да договорят назначаването на наследник на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на срещата си на 17 и 18 декември, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставен представител от еврозоната, участвал в подготовката на решението, съобщава БТА.

Миналата седмица Лагард обяви, че ще напусне поста на 7 февруари 2027 г. – няколко месеца преди официалното изтичане на мандата ѝ. Лидерите на ЕС ще назначат нейния наследник, след като финансовите министри направят официална препоръка измежду предложените кандидати и след консултации с ЕЦБ и Европейския парламент.

Целта назначението да бъде договорено на декемврийската среща на върха на ЕС оставя малко време за приключването на всички официални процедури. Сред тях е и изразяването на позиция от Европейския парламент по предложената кандидатура на пленарно заседание. Парламентът няма право на вето върху кандидатите за членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, но трябва да се произнесе по тях. Следващата пленарна сесия е насрочена за 23–28 ноември в Страсбург, а през декември са предвидени още заседания.

„Целта е през декември в рамките на Европейския съвет да бъде постигнато официално споразумение за назначенията", заяви представителят.

Кандидатурите трябва да бъдат внесени до петък

Правителствата на държавите от еврозоната трябва да предложат кандидати за наследник на Лагард до петък, 6 ноември. Финансовите министри на еврозоната ще направят преглед на процеса на редовната си среща в понеделник, 9 ноември.

Нидерландия вече обяви, че ще предложи бившия управител на централната си банка Клаас Кнот, а Испания вероятно ще номинира ръководителя на Банката за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос.

Засега не се предвижда в понеделник да бъде издадена препоръка за един конкретен кандидат, посочи представителят. Това може да се промени, ако през следващите дни лидерите на ЕС постигнат политическо съгласие около една кандидатура.

Политическата договореност вероятно ще обхване и назначенията на още двама членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Става дума за Изабел Шнабел, която отговаря за пазарните операции на централната банка и чийто мандат приключва на 3 януари 2027 г., както и за главния икономист Филип Лейн, чийто мандат изтича през май 2027 г.

„Ако скоро се появи съгласие – говорим за дни, а не за седмици – Съветът (на ЕС, в състав финансови министри – бел. авт.) би могъл да издаде официална препоръка още в рамките на този месец", заяви представителят.

Януари остава резервен вариант

Ако приключването на всички официални процедури отнеме повече време, новият президент на ЕЦБ все пак може да бъде назначен през януари. Тогава Европейският парламент има планирана още една пленарна седмица, а лидерите на ЕС биха могли да формализират решението и без да се срещат лично, посочи представителят.

„Но за предпочитане е всичко това да бъде приключено през декември", добави той.