Нови шефове поемат икономиката на столицата за над 1 млрд. евро

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От декември ЦГМ и “Столичен автотранспорт” сменят ръководствата

Кадри на ПП, ДБ, ГЕРБ, “Спаси София” и БСП влизат в управата на общинските дружества

Кадри на почти всички политически групи в Столичния общински съвет ще влязат в новите управи на дружествата, които управляват активи за над 1 млрд. евро в София.

Това се случва с навлизането в последната година от мандата на съветниците и на кметския екип, след като през лятото стартираха конкурси за 18 търговски дружества и 35 лечебни заведения.

Новите състави на бордовете

ще се гласуват на 19 ноември

на сесията на СОС.

Бордовете на големите общински фирми се състоят от 5 души, а на по-малките - от 3. Според процедурата те избират помежду си кой да стане изпълнителен директор на съответното дружество. Очаква се първите заседания на новите бордове да са през декември. Тогава трябва да станат ясни и резултатите от конкурсите за ръководства на общинските лечебни заведения, които все още текат.

В две от 4-те транспортни дружества се очаква промяна - Центъра за градска мобилност и “Столичен автотранспорт”. В ЦГМ досегашният изпълнителен директор - Румяна Милова, не участва в конкурса за ново ръководство, тъй като, за съжаление на “Московска”, е пожелала да се пенсионира.

По неофициална информация начело на дружеството ще застане Александър Георгиев, който и сега е в борда. Той работи в ЦГМ от 2012 г. и преди да влезе в ръководството му, е бил зам.-директор по паркиране и мобилност.

Очаквано след публичните скандали в последните години около “Столичен автотранспорт” там също ще има промяна. В момента то се оглавява от Стилян Манолов. Сериозен шанс не само да влязат в новото ръководство, но и да оглавят дружеството имат

бившият шеф на транспортната комисия и дългогодишен общински съветник от ГЕРБ Зафир Зарков

и доц. Борислав Арнаудов от катедрата по “Икономика на транспорта и енергетиката” в УНСС. Последният бе назначен от служебния министър на транспорта Корман Исмаилов в кабинета “Гюров” за директор на “Холдинг БДЖ” и заемаше поста до септември. Зарков пък е основен вносител и сред авторите на новата тарифна политика в градския транспорт, която действа от няколко години. Благодарение на нея столицата изпрати в пенсия перфораторите и въведе единна система за електронно таксуване.

Според запознати обаче Зарков нямал желание да стане изпълнителен директор на “Столичен автотранспорт”, макар да е получил много високи оценки от всички членове на комисията по подбор.

Пред “24 часа” той обясни, че се включил в конкурса заради тежкото състояние на дружеството. Зарков си поставя 3 задачи: да работи за разрешаване на кадровия проблем - недостиг на водачи, осигуряване на средства за обновяване на автопарка и предизвикателствата, свързани с растящите цени на горивата и енергоносителите.

Най-високи оценки от представители на всички политически групи в СОС е получил проф. Стоян Братоев. Бащата на софийското метро беше дълги години начело на “Метрополитен” и бе свален от поста със скандал през април 2025 г. Тогава дружеството оглави Николай Найденов. Очаква се запазване на сегашната конфигурация -

Найденов остава изпълнителен директор на метрото, а проф. Братоев - в борда

Още един доайен се очаква да запази поста си - Евгений Ганчев остава изпълнителен директор на столичния електротранспорт.

Промяна не се очаква и в “Софийски имоти”, където начело е Димитър Шивачев.

Въпреки конкурса за избор на членове на надзорния съвет вероятно и

“Топлофикация София” запазва ръководството си

в момент на поредната криза и недоволство срещу ремонтите и авариите на столичното парно на старта на студовете. (Виж още по темата на 3-а стр.) Според неофициална информация сегашните членове - Сашо Чакалски, Георги Балабанов и Миглена Иванова, ще запазят постовете си. Ако това се случи, рокада няма да има и при изпълнителния директор - Петър Петров.

Нов ръководител обаче се очаква в “Софинвест”. Според източници на “24 часа” с голям шанс е кадър на дружеството - инженер Цветан Георгиев. “Софинвест” осъществява независим строителен и технически контрол по общински проекти.

Нов член на ръководството се очаква и в “Софекострой”, което

отговаря за чистенето на “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна” - бившият зам.-министър в кабинета “Гюров”

Галина Въчева-Пушникова. Изпълнителният директор Даниел Йорданов ще запази поста си.

Партийни кадри ще влязат и в управата на петте дружества, стопанисващи пазарите в столицата. Нов шеф ще има “Пазари Юг”, след като

бащата на трагично загиналата Сияна Николай Попов отдавна пожела да напусне поста

Там шанс за изпълнителен директор имат Цонка Тодорова и Веселка Ангелова, които и сега са в борда.

Изпълнителен директор на “Пазари Възраждане”, което стопанисва най-старото тържище в града - Женския пазар, се очаква да остане Маргарита Александрова.

В “Пазари Запад” и “Пазари Изток” обаче вероятно ще има промени. Сред имената, които ще влязат в бордовете им, както и в този на “Пазари Север”, са бившият кандидат за кмет на “Люлин” от БСП Тони Попов (който и сега е в борда на едно от дружествата) и доскорошният зам.-кмет на “Витоша” (и бивш полицай) Румен Клисурски. Вторият е баща на бившия депутат от ИТН Иван Клисурски.

Пазарите ще управляват и юристът Венцислав Бенов, който е и сред учредителите на “Да, България”, и Александър Иванов - бивш зам.-кмет на район “Искър”, който стана и.д. кмет след предсрочното отстраняване от поста на Ясен Русев от ПП. Членът на Градския съвет на БСП Димитър Кунов се очаква да запази стола си в борда на “Пазари Изток”.

До конкурсите за нови ръководства се стигна след

постигнат изненадващ консенсус между представителите на ПП-ДБ и ГЕРБ

в СОС. Иначе за нуждата от конкурси се говори от почти самото начало на мандата.

Без конкурс през 2024 г. бяха сменени ръководствата на “Топлофикация София”, “Софинвест” и четирите транспортни дружества. Тогава бе направен и първият опит за смяна на проф. Братоев, който обаче бе неуспешен, а успелият втори година по-късно стана причината Ваня Григорова да напусне групата на БСП.

През 2024 г. смяната стана с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и независими. Тогава се появи и названието “икономическо мнозинство” на тази конфигурация в СОС. Последва неуспешен опит на ПП-ДБ за конкурси и впоследствие за смяна на ръководството на “Столичен автотранспорт”.

Така бе неочаквано, че на 11 юни тази година с почти пълно мнозинство СОС гласува старт на процедурите. Тогава Бойко Димитров от ПП-ДБ призна, че

“всеки е отстъпил за нещо”,

и изрази увереност, че след конкурсите “ще имаме по-добри ръководства на дружествата”. А Димитър Вучев от ГЕРБ обясни, че ябълката на раздора е било разпределението между политическите сили в общинския съвет на комисиите по избора на новите ръководства. Според председателя на СОС Цветомир Петров всички страни направили крачка назад.

Като “договорка на широката сглобка” и “разпределяне на места на квотен принцип” определи решението Диян Николов от “Възраждане”. Договорка видя и независимата Ваня Григорова.

Иначе всички кандидати за шефове на общинските дружества трябваше първо да подадат бизнес програма, а след това получилите оценка над 4,50 минаха през изслушвания в съответните комисии. Получилите най-висока оценка трябва да бъдат одобрени от СОС, след което ще влязат в ръководствата за следващите 3 години.