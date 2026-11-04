Въздушни възглавници на фалирала компания вкарва почти 1 млн. по-старички опела в сервиза, десетки хиляди са у нас

Опасността от дефектните въздушни възглавници на фалиралата японска компания Takata отново се появи. Според най-новите данни на германската служба за автомобилен транспорт KBA, мащабна сервизна кампания обхваща не по-малко от 900 000 по-старички коли на Opel. Ситуацията е сериозна, като собствениците на засегнатите автомобили получиха предупреждение незабавно да оставят колите си паркирани и да не ги карат заради реален риск за живота им.

Този път за принудителен ремонт са привикани моделите Opel Astra H, произведени в много широк времеви диапазон между 2005 и 2014 г., както и моделите Opel Vectra и Opel Signum, произведени в периода между 2005 и 2008 г. Макар основно да засяга германската марка, акцията по изтегляне в сервизите се разпростира и върху други марки. Към списъка с опасни еърбегове в тази кампания са включени също така 469 автомобила Citroеn C4 (произведени между 2009 и 2018 г.) и 84 коли от премиум марката DS 4 (произведени между 2010 и 2018 г.).

Причината за изтеглянето на колите е рискът от разпадане на химическия агент в газогенераторите на Takata, което при задействане може да пръсне металния корпус и да изстреля опасни шрапнели директно в купето към водача и пътуващите.

В България изброените модели на Opel за ремонт са десетки хиляди.