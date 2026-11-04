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Въздушни възглавници на фалирала компания вкарва почти 1 млн. по-старички опела в сервиза, десетки хиляди са у нас

Георги Луканов

Георги Луканов

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Японската компания Takata произведе над 33 милиона дефектни въздушни възглавници, което доведе до фалита й.
Японската компания Takata произведе над 33 милиона дефектни въздушни възглавници, което доведе до фалита й.

Опасността от дефектните въздушни възглавници на фалиралата японска компания Takata отново се появи. Според най-новите данни на германската служба за автомобилен транспорт KBA, мащабна сервизна кампания обхваща не по-малко от 900 000 по-старички коли на Opel. Ситуацията е сериозна, като собствениците на засегнатите автомобили получиха предупреждение незабавно да оставят колите си паркирани и да не ги карат заради реален риск за живота им.

Този път за принудителен ремонт са привикани моделите Opel Astra H, произведени в много широк времеви диапазон между 2005 и 2014 г., както и моделите Opel Vectra и Opel Signum, произведени в периода между 2005 и 2008 г. Макар основно да засяга германската марка, акцията по изтегляне в сервизите се разпростира и върху други марки. Към списъка с опасни еърбегове в тази кампания са включени също така 469 автомобила Citroеn C4 (произведени между 2009 и 2018 г.) и 84 коли от премиум марката DS 4 (произведени между 2010 и 2018 г.).

Причината за изтеглянето на колите е рискът от разпадане на химическия агент в газогенераторите на Takata, което при задействане може да пръсне металния корпус и да изстреля опасни шрапнели директно в купето към водача и пътуващите.

В България изброените модели на Opel за ремонт са десетки хиляди.

Японската компания Takata произведе над 33 милиона дефектни въздушни възглавници, което доведе до фалита й.

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