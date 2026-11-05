Цената на петрола надолу за 4-и пореден ден

Цените на петрола се понижиха за четвърти пореден ден в азиатската търговия днес на фона на очакванията, че загубите на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп на изборите за Конгреса на САЩ могат да намалят риска от допълнителна ескалация на американско-израелската война срещу Иран, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, спаднаха с 80 цента, или 0,85 на сто, до 93,82 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,20 долара, или 1,36 на сто, до 86,92 долара за барел, пише БТА.

В предходната сесия и двата сорта поевтиняха с над 8 на сто и приключиха търговията на най-ниските си равнища от 31 август. От началото на седмицата Брент поевтинява с около 17,3 на сто, а американският лек суров петрол – с 16,5 на сто,

Отслабването на позициите на Тръмп и перспективата за контролиран от Демократическата партия Конгрес, който може да ограничи военните му възможности, увеличават стимулите му да търси споразумение с Иран, заявиха пред Ройтерс два източника, близки до правителствени среди в страните от Персийския залив. Според тях мащабно нападение срещу Иран вече изглежда по-малко вероятно.

„Пазарите оценяват въздействието на междинните избори върху следващите стъпки на Доналд Тръмп във войната с Иран и отразяват в цените по-голяма вероятност за нейното приключване", коментира Джун Го, старши петролен анализатор в „Спарта Комодитис" (Sparta Commodities).

Тя обаче предупреди за предстояща нестабилност, тъй като дипломатическият път към прекратяване на войната остава неясен, а световните стратегически резерви са силно намалели.

Според анализатори превозите на суров петрол през Ормузкия проток се възстановяват до близки до предвоенните равнища, макар и при по-високи разходи.

Възобновяването на доставките от Персийския залив връща световния петролен пазар към излишък след месеците на прекъсвания заради войната, посочва „Джей Пи Морган" (JPMorgan). Банката оценява превишението на предлагането над търсенето на 1,1 млн. барела дневно през септември и на 1,4 млн. барела дневно през октомври – близо до средните 1,3 млн. барела дневно през миналата година.

Рисковете от ново изостряне на конфликта обаче остават. „Сити" (Citi) предупреждава, че след изборите Белият дом може да се съсредоточи върху изпълнителните си правомощия във външната политика и евентуално да ескалира конфликта с Иран. Новият състав на Конгреса ще встъпи в длъжност през януари.

Консултантската компания „Юрейжа груп" (Eurasia Group) понижи оценката си за вероятността от нови американски удари срещу Иран от 65 на 60 на сто. Същевременно тя намали и вероятността за споразумение – от 20 на 10 на сто, като повиши тази за продължаващо противопоставяне от 15 на 30 на сто. Според компанията Иран отстоява исканията си, а Тръмп едва ли би приел условия, възприемани като поражение.

При ескалация Брент може да поскъпне рязко до диапазона от 110–125 долара за барел, прогнозира „Юрейжа груп".

Търговските петролни запаси в основните страни потребителки са близо до най-ниските си равнища от 15 години, посочи Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на енергийната консултантска компания „ЕксАналистс" (XAnalysts).

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ намаляват през миналата седмица, а търсенето достига най-високото си равнище от година, показват публикуваните вчера данни на американското Управление за енергийна информация.