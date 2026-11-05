Икономист: Вдигането на газа с 32% ще увеличи и цената на СПА хотелите с 10-15 на сто

Заради увеличението на цените на газа с 32% ще се вдигнат дори цените на СПА хотелиерството с около 10-15%. Това прогнозира пред Би Ти Ви доц. д-р Щерьо Ножаров. преподавател по икономическа политика и макроикономика.

С между 4 и 7 цента ще скочи цената на хляба. Заради вноса цените на оранжерийните продукти ще се увеличат с 10%, а месото с около 6, изчисли Ножаров. В строителната индустрия ще има вдигане на цените на материалите с около 10%, прогнозира още той.

Хлябът не е поскъпвал от почти 2 години и дори да има увеличение, то ще е минимално. Повечето пекарни са на ток, но мелниците са на газ. Това, което ще доведе до поскъпване, е вдигането на цената на брашното, коментира пък бившият земеделски министър Мирослав Найденов.

Според него силно уязвими от вдигането на цените са секторите, които произвеждат и преработват мляко и месо. При тях причините за поскъпването започвали още от обработката, след това логистика и охлаждане, даде пример Найденов. Но посочи, че ударно се изграждат алтернативни източници както от животновъдци, така и от фермери.