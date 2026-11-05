ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Телевизия според нуждите ни: 5 ситуации, в които м...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Икономист: Вдигането на газа с 32% ще увеличи и цената на СПА хотелите с 10-15 на сто

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

3232
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Щерьо Ножарев (в средата) прогнозира дори поскъпване на СПА услугите. СНИМКА: БИ ТИ ВИ
Щерьо Ножарев (в средата) прогнозира дори поскъпване на СПА услугите. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Заради увеличението на цените на газа с 32% ще се вдигнат дори цените на СПА хотелиерството с около 10-15%. Това прогнозира пред Би Ти Ви доц. д-р Щерьо Ножаров. преподавател  по икономическа политика и макроикономика.

С между 4 и 7 цента ще скочи цената на хляба. Заради вноса цените на оранжерийните продукти ще се увеличат с 10%, а месото с около 6, изчисли Ножаров. В строителната индустрия ще има вдигане на цените на материалите с около 10%, прогнозира още той.

Хлябът не е поскъпвал от почти 2 години и дори да има увеличение, то ще е минимално. Повечето пекарни са на ток, но мелниците са на газ. Това, което ще доведе до поскъпване, е вдигането на цената на брашното, коментира пък бившият земеделски министър Мирослав Найденов.

Според него силно уязвими от вдигането на цените са секторите, които произвеждат и преработват мляко и месо. При тях причините за поскъпването започвали още от обработката, след това логистика и охлаждане, даде пример Найденов. Но посочи, че ударно се изграждат алтернативни източници както от животновъдци, така и от фермери.

Щерьо Ножарев (в средата) прогнозира дори поскъпване на СПА услугите. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание