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Пламен Абровски: До края на 2026 г. внасяме закон за регулиране на търговските вериги

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Пламен Абровски КАДЪР: NOVA
Пламен Абровски КАДЪР: NOVA

До края на годината ще бъде внесен закон за регулиране на големите търговски вериги. 

Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в предаването "Денят започва" по БНТ. 

По думите му сме единствената държава, която няма подобно законодателство. 

"И сме единствената държава, която няма законодателство, урегулиращо самите търговски вериги, като време на работа, като имат ли право да поставят и колко големи да бъдат тези магазини", каза министърът.

Той попита какво се случва със задръстванията, когато на 500 метра един от друг в София се концентрират магазини на една и съща верига и около тях изникнат още два. 

"Какво се случва с нивото на шума? Когато разговарях с представител на една от тези търговски вериги, той ми каза, ама вижте, ние сега в България ще инвестираме 150 милиона евро. И аз казвам, чудесно, вие ще инвестирате 150 милиона, ще си построите нови магазини, обаче дали няма да избият тези магазини през надценката, която българският гражданин плаща? Каза, че не се е замислил на тази тема", обясни министър Абровски. 

Министърът каза, че от сряда текат проверки на държавните институции във всеки магазин на една от четирите големи вериги. 

"Ние не гоним никой. Ние проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна, безопасна и искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София", заяви той. 

Пламен Абровски КАДЪР: NOVA

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