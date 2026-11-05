Работни места, инвестиции и милиарди евро под риск: Над 200 организации от тютюневата верига с призив към Европейската комисия

Тютюневият сектор предупреждава за риск за над 1,5 млн. работни места, инвестициите и данъчните приходи и настоява за оценка на икономическите последици от подготвяните промени

201 европейски компании и браншови организации призоваха председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да преразгледа подхода към подготвяните промени в законодателството за контрола на тютюна, тютюневите и никотиновите продукти. В писмо, изпратено на 3 ноември– земеделски производители, доставчици, логистични компании и търговци – предупреждават, че прибързаното въвеждане на нови ограничения може да засегне работните места, инвестициите и конкурентоспособността на европейската икономика.

„Решенията, взети в Брюксел, ще определят бъдещето на цяла европейска верига на създаване на стойност за години напред“, посочват подписалите писмото организации. Те настояват гласът на бизнеса да бъде чут преди вземането на решенията, а не след това.

Според представените от сектора данни веригата на производство и търговия с тютюневи и никотинови продукти осигурява над 1,5 млн. работни места, допринася с приблизително 195 млрд. евро към БВП на ЕС и генерира над 107 млрд. евро годишно от акцизи и ДДС.

Сред подписалите писмото са и четири български браншови организации, включително Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010). Председателят ѝ Цветан Филев обръща внимание на икономическото значение на сектора за България: „Например в България, съгласно ЗТТСИ, в Регистъра на тютюнопроизводителите ежегодно се вписват около 8 500 земеделски стопани, които осигуряват близо 44 000 работни места само в земеделието. А националният бюджет генерира годишно над 2.2 милиарда евро от акцизни налози и данък върху тютюневите изделия, за които стопаните осигуряват тютюневата суровина.“

Това е верига на създаване на стойност с дълбоки европейски корени, която подкрепя поминъка на хората, индустриалния капацитет и публичните финанси в целия Европейски съюз, се подчертава в документа.

Организациите не оспорват необходимостта от защита на общественото здраве, но смятат, че съществуващото законодателство трябва да се прилага по-ефективно, вместо да се въвеждат допълнителни ограничения.

„Не е необходимо Директивата за тютюневите изделия да бъде преразглеждана. Необходимо е да се подобри прилагането на действащото законодателство на национално равнище“, се посочва в позицията им.

Очаква се новите акцизи в ЕС да станат факт от 2028 г.

Писмото идва на фона на мащабни промени в европейската регулаторна рамка за акцизното облагате на тютюневите и никотиновите продукти. През юли 2025 г. Европейската комисия предложи значително повишаване на минималните акцизи върху традиционните тютюневи изделия и въвеждане на общи минимални ставки за нагреваемия тютюн, течностите за електронни цигари и никотиновите паучове. Предложенията предвиждат и по-строг контрол върху суровия тютюн с цел ограничаване на незаконното производство.

Плановете на Брюксел обаче срещнаха сериозна съпротива в Европейския парламент. На 17 юни 2026 г. евродепутатите отхвърлиха предложението на Комисията за новите акцизни ставки с 439 гласа „против“, 181 „за“ и 38 „въздържал се“. Въпреки категоричния вот окончателното решение остава в ръцете на държавите членки в Съвета на ЕС, където за приемането на данъчните промени е необходимо единодушие.

Паралелно с данъчната реформа Европейската комисия подготвя и преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия и Директивата за рекламата на тютюневи изделия. Именно съвкупният ефект от тези законодателни инициативи предизвиква опасенията на европейските компании, които настояват за задълбочена оценка на икономическите и социалните последици, преди да бъдат въведени нови ограничения.

Писмото от над 200 участници във тютюневата верига на доставки призовава Европейската комисия да основава всички бъдещи мерки на цялостния набор от налични законодателни пормени, включително и новите акцизи, научни доказателства и данни от реалната практика относно новите и нововъзникващите тютюневи и никотинови продукти, включително на независими оценки, изготвени от европейски и международни държавни органи, пишат организациите.

Опасения за незаконната търговия и инвестициите

Един от основните аргументи на организациите е рискът допълнителните ограничения да насочат част от потреблението към незаконния пазар.„Категоричните забрани на продукти ще доведат до увеличаване на незаконната търговия, ще подкопаят целите в областта на общественото здраве и няма да защитят непълнолетните“, предупреждават те.

В позицията се посочва, че приблизително една от всеки десет цигари, потребявани в ЕС, е с незаконен произход, а загубите за публичните бюджети се оценяват на около 13 млрд. евро годишно.

Подписалите писмото обръщат внимание и на инвестициите в нови технологии и бездимни продукти. Според тях регулаторната рамка трябва да отчита промените в сектора и да създава условия за развитие на иновациите в Европа, а не да ги изтласкват извън нея, подчертават организациите.

Манфреди Мария Маркезе, съветник по европейските въпроси на Европейската конфедерация на търговците на тютюневи изделия (European Confederation of Tobacconists – CEDT), допълва: „Всеки ден законно работещите търговци спазват правилата, проверяват възрастта на клиентите си и плащат данъците си. Но все по-често сме принудени да се конкурираме с престъпници, които не правят нито едно от тези неща.“

В заключение те призовават Европейската комисия да проведе задълбочени консултации с всички заинтересовани страни, а националните правителства активно да представят позициите на сектора в Брюксел.

„Готови сме да участваме в конструктивен диалог с Европейската комисия“, заявяват подписалите писмото, като настояват бъдещите решения да се основават на доказателства, да бъдат пропорционални и да отчитат едновременно общественото здраве и европейската конкурентоспособност.