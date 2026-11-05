Сателит на НАСА навлезе в атмосферата след неуспешна спасителна мисия

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Космическата обсерватория „Суифт" (Swift) на американската космическа агенция НАСА е навлязла в земната атмосфера над Индонезия вчера и е изгоряла почти напълно, след като опитът за спасяването ѝ и връщането ѝ в орбита завърши с неуспех, предаде ДПА.

Според НАСА по-голямата част от космическия апарат е изгоряла, но е възможно отделни компоненти да са достигнали земната повърхност. Засега няма информация за причинени щети.

„Суифт" е безпилотна космическа обсерватория, оборудвана с три телескопа. Тя беше изстреляна през 2004 г. от космическия център „Кейп Канаверал" във Флорида и в продължение на повече от две десетилетия е използвана за наблюдение и изследване на гама-избухванията – едни от най-мощните експлозивни явления във Вселената.

Въпреки че обсерваторията продължаваше да функционира, орбитата ѝ постепенно се понижи, отчасти под въздействието на мощни геомагнитни бури, предизвикани от слънчеви изригвания.

Заради научната стойност на данните, събирани от „Суифт", НАСА предприе безпрецедентен опит за спасяването ѝ. В началото на юли от атол на Маршаловите острови беше изстрелян специално разработен безпилотен космически апарат, наречен LINK. За извеждането му в космоса бяха използвани самолетът „Старгейзър" (Stargazer) и ракетата „Пегас" (Pegasus).

Апаратът LINK, разработен за НАСА от американската компания „Каталист спейс" на стойност около 30 милиона щатски долара, трябваше да се доближи до обсерваторията и да я върне в първоначалната ѝ орбита, пише БТА.

С тегло около 400 килограма и оборудван с три роботизирани ръце, три основни двигателя и допълнителни инструменти, космическият апарат беше проектиран да осъществи сложната операция в рамките на няколко месеца. Проблем в системата му за управление обаче наложи прекратяване на мисията, допълва ДПА.