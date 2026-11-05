Еврото продължава да поскъпва спрямо долара

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Курсът на еврото се повишава спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт, след като американската валута спадна до най-ниското си равнище от повече от месец на фона на убедителната победа на Демократическата партия на междинните избори в САЩ, съобщава Ройтерс и германски икономически издания.

Тази сутрин единната валута се котира за 1,1260 долара, или с 0,27 на сто над нивото при затварянето на предходната търговска сесия.

Доларовият индекс, измерващ представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, спадна с 0,22 на сто до 101,25 пункта, след като в сряда загуби 0,34 на сто. Индексът достигна най-ниското си равнище от 30 септември.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1267 долара за едно евро.