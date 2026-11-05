Представят проекта на бюджет 2027 утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще се състои утре от 13:00 часа в Аула „Максима" на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от Министерството на финансите.

Премиерът Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година. Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря, се посочва в съобщението.

Идеята бюджетът да се представи в университета беше разкритикувана по-рано днес от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

"Сега в УНСС, после на Бузлуджа. То и без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", каза Борисов.

"Прочитът е напълно ясен. Това е нова, в кавички казано, академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг. Видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен и затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато трябва да обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят върху академичното ръководство на УНСС", коментира пък академик Денков.