От квартирата под наем до любимия спортен турнир – как Yettel TV без договор ни дава свободата да гледаме телевизия, когато имаме нужда от нея

Не всяко жилище обитаваме целогодишно, не всеки спортен сезон следим от началото до края и невинаги знаем как ще изглежда ежедневието ни след няколко месеца. Защо тогава да се ангажираме с телевизионна услуга за две години напред, ако не сме сигурни колко дълго ще я използваме?

Понякога телевизорът остава изключен през цялото лято, любимото ни първенство приключва или просто имаме други планове за свободното си време. В такива моменти възможността да плащаме за телевизия само когато ни е необходима има съвсем практичен смисъл.

Именно на този принцип работи Yettel TV без договор. Услугата предлага месечен абонамент, който се подновява автоматично, но може да бъде прекратен по всяко време без неустойки. Потребителите могат да избират между два пакета – TV Favorite с над 100 канала и TV Max с над 200 канала, на месечна цена съответно 9 и 12 евро. И двата пакета включват интерактивни функции и възможност за гледане на различни устройства.

Кога подобна гъвкавост е особено полезна?

1. Когато живеете под наем

Нов апартамент, нов квартал, ново начало - настанявате се в жилище под наем, в което може да останете няколко месеца, а може би и няколко години. В хола има смарттелевизор, интернетът работи отлично и единственото, което липсва, е достъпът до любимите ви канали.

Но какво се случва, ако след няколко месеца решите да смените адреса? При телевизията без срочен договор не се налага да мислите за неустойки при прекратяване на абонамента.

Източник: Yettel

Yettel TV без договор може да се използва директно чрез приложение на съвместим смарттелевизор, без допълнителен приемник. Услугата работи и с интернет от друг доставчик. Така можете да гледате любимото си съдържание, без да се налага да променяте домашната си интернет услуга.

2. Когато прекарвате само част от годината на вилата

Къща на село, вила в планината или апартамент на морето – второто жилище често оживява само през определени месеци. През лятото там се събират приятели и семейство, а вечерите завършват с филм или интересен мач. След края на отпуската обаче телевизорът може да остане изключен с месеци.

Защо да плащате за телевизия през цялата година, ако я използвате само през ваканцията? С месечния абонамент можете да активирате услугата за периода, в който действително прекарвате време там, и да я прекратите, когато сезонът приключи.

Необходима е единствено съвместима техника и подходяща интернет връзка. За стабилно гледане Yettel препоръчва скорост от поне 10 Mbps за всяко устройство, на което се гледа телевизия, и домашна интернет връзка със скорост поне 50 Mbps за добро качество на услугата. При две устройства, използвани едновременно, трябва да предвидите поне 20 Mbps само за телевизията, а при 4K съдържание изискванията са по-високи. Така можете да избегнете неприятната изненада от прекъсващ мач в най-интересния момент.

3. Когато спортът е основната причина да включвате телевизора

Има хора, които почти не гледат телевизия през годината, но когато започне голямо спортно събитие, всичко се променя. Световно първенство по футбол, тенис турнир или решаващите мачове от любимото първенство могат да превърнат телевизора в най-важния екран у дома.

За разлика от филма, който можем да гледаме и утре, спортът има съвсем различен заряд на живо. Никой не иска да разбере резултата от финала, преди да го е изгледал.

В подобни ситуации месечният абонамент позволява да използвате телевизия през периода, който ви интересува. Важно е предварително да проверите дали избраният пакет включва каналите, по които се излъчват любимите ви спортни събития. А когато турнирът приключи, сами решавате дали да продължите абонамента си.

4. Когато всеки у дома иска да гледа нещо различно

В едно семейство рядко всички имат еднакви предпочитания. Децата искат анимационни филми, единият родител следи спортно събитие, а другият предпочита сериал или новини. И невинаги всички могат да бъдат пред телевизора по едно и също време.

Тук на помощ идват интерактивните функции. С Yettel TV можете да поставяте предаванията на пауза, да ги гледате отначало или да връщате съдържание до 7 дни назад, когато съответният канал поддържа тази възможност.

Пакетите TV Favorite и TV Max без договор включват възможност за гледане съответно на два и три екрана. Така различните членове на семейството могат да избират съдържание според интересите си, без да се налага всички да следват една програма.

5. Когато искате първо да изпробвате услугата

Колко пъти сме избирали дадена услуга с убеждението, че ще я използваме постоянно, а след няколко седмици сме установявали, че навиците ни са различни? При телевизията предпочитанията са индивидуални. За някого са важни спортните канали, за друг – филмите и сериалите, а трети просто иска удобен начин да следи любимите си предавания.

Yettel TV без договор позволява да изпробвате услугата, без да поемате дългосрочен ангажимент. Активирането и управлението стават директно през приложението Yettel. Достъпът остава активен до края на вече предплатения период.

Допълнителна възможност имат клиентите с избрани мобилни планове на оператора. Чрез платформата GO+ те могат да получат 1, 3 или 6 месеца достъп до телевизията без допълнително заплащане според своя план. След края на включения период сами решават дали да продължат да използват услугата срещу съответната месечна такса.

По-разумният избор е този, който отговаря на нуждите ни

В крайна сметка не всеки има нужда от една и съща телевизионна услуга през цялата година. За някого тя е част от ежедневието, за друг е свързана с определен сезон, спортно събитие или период, в който прекарва повече време вкъщи.

Именно тук месечният абонамент има своето предимство. Не се налага да предвиждаме как ще изглежда животът ни след година или две. Можем да изберем услугата, когато ни е необходима, и да я прекратим, когато плановете ни се променят.

Защото най-добрият избор на телевизия не винаги е този с най-много канали, а този, който най-добре се вписва в живота ни.