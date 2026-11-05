Цената на природния газ на хъба TTF се понижи до 87 евро, на "Газов хъб Балкан" е 78 евро

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 86,635 евро за мегаватчас спрямо над 102 евро в края на изминалата седмица. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 84,680 евро за мегаватчас. Вчера борсата затвори при ниво от 88,082 евро за мегаватчас, а на 3 ноември при 91,602 евро.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 5 ноември, е 77,50 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 81,76 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 77,50 евро за мегаватчас.