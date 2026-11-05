Решено: До 39% от новите коли може да са с бензинов двигател, предимно хибриди, и след 2035 г.

Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и безопасност на храните (ENVI) в Европейския парламент гласуваха в подкрепа на намаляване на емисиите на въглероден диоксид от нови превозни средства с 87,5% в сравнение с целта, определена през 2021 г. По това време тя бе 95 г/км.

Ако конкретното предложение на членовете на комисията ENVI бъде одобрено от Европейския парламент, което се очаква да се случи, се смята, че до 39% от новите автомобили, продадени след 2035 г. , все още биха могли да имат двигател с вътрешно горене.

Според анализ на екологичната организация Transport&Environment, това ще са возила които имат електрифициран двигател, такива с пълна хибридна конфигурация , или плъгин хибриди. В списъка може да бде включени и електрохибриди EREV, при които двигателя с вътрешно горене е само за удължаване на пробега.

Ратифицирането на това конкретно решение на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните от Европейския парламент би могло да позволи продължаването на продажбите на превозни средства с двигатели с вътрешно горене след 2035 г., при определени условия.

Първоначално Европейският съюз наложи пълна забрана за производство и продажба на нови автомобили, оборудвани с двигател с вътрешно горене от 2035 г. нататък на Стария континент.

Новото предложение е част от по-широкия пакет от мерки за автомобилната индустрия, представен от Европейската комисия през декември 2025 г.

Първоначалното предложение предвиждаше 90% намаление на емисиите на въглероден диоксид. Комисията на Европейския парламент обаче предлага още по-голямо облекчаване.

Целта е допълнително да се подкрепи европейските производители на автомобили, които са изправени пред нарастваща конкуренция от Китай на европейския пазар.

Освен това новите модели с двигател с вътрешно горене, които използват алтернативни горива, като биогорива и синтетични горива (електронни горива), ще бъдат признати за автомобили с нулеви емисии след 2030 г.

Предложението беше подкрепено от три основни политически групи в ЕС. Очаква се пленарното заседание на Европейския парламент да гласува по целия пакет през декември, определяйки позицията си за следващите преговори със Съвета на ЕС, който включва министрите на правителствата на държавите членки.

Комисията предлага също така преразглеждане на целите за леките търговски превозни средства през 2030 г., като се намали необходимото намаление на емисиите на въглероден диоксид от 40% на 35%.