Електрическите ферарита за по 600 000 евро са напълно разпродадени година напред

Когато се появи Ferrari Luce, първият електрически автомобил на марката, предизвика глобални подигравки заради скучния си дизайн. Сайтът InsideEVs обаче съобщава, че първият електрически модел на Ferrari за 2027 г. е изцяло разпродаден, след като по-рано бързо бяха изкупени и предвидените за производство бройки за 2026 г.

Автомобилният производител обяви това по време на конференцията си за приходите за третото тримесечие във вторник. Според данни на Financial Times първоначалното производство е силно ограничено до под 500 бройки за първата година, а дългосрочният план предвижда около 600 автомобила годишно до 2030 г.

Luce започва от 600 000 евро, което очевидно не е проблем за клиентите на Ferrari.

Главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня е на мнение, че клиентите започват да разбират модела Luce, след като го видят на живо и седнат зад волана.

Luce е оборудван с четири електродвигателя - по един на всяко колело, които заедно осигуряват 1035 к.с. и 990 Нм въртящ момент. Това е достатъчно, за да ускори Luce до 100 км/ч за 2,5 секунди. Електромобилът разполага и със система за управление на задните колела и окачване, разработено на базата на това на суперколата F80.

Лостчета на волана позволяват на водача да регулира въртящия момент или интензивността на регенеративното спиране, което би трябвало да направи шофирано още по-вълнуващо. Luce използва батерия с капацитет 112 квтч, която според европейския цикъл WLTP осигурява пробег от 530 километра. Максималната мощност на зареждане е 350 квт.