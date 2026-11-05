Евростат: България е с най-голямо увеличение на производствените цени в ЕС

Цените на производител в промишлеността в България са нараснали с 4,6 на сто през септември спрямо август, което е най-голямото месечно увеличение сред държавите от Европейския съюз. На годишна основа страната ни също е на първо място с ръст от 22,9 на сто спрямо септември 2025 г. Най-високите месечни покачвания на цените на производител в промишлеността са регистрирани в България (+4,6%), Литва (+4,2%), Гърция и Испания (и в двете +3,9%), докато в Люксембург и Малта месечните цени на производител в промишлеността останаха стабилни (и в двете 0,0%).

Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес на сайта й.

През септември цените на производител в промишлеността са се повишили с 2,5 на сто в еврозоната и с 2,6 на сто в ЕС спрямо предходния месец. През август увеличението беше съответно 2 на сто и 1,9 на сто.

Основен фактор за месечното увеличение в еврозоната и ЕС е поскъпването на енергийните продукти. Цените им са нараснали съответно със 7,8 и 7,7 на сто. При междинните стоки увеличението е с 0,2 на сто и в двете зони, при капиталовите стоки – с 0,1 на сто. Цените на дълготрайните потребителски стоки са се повишили с 0,3 на сто в еврозоната и с 0,2 на сто в ЕС, а при недълготрайните потребителски стоки ръстът е 0,2 на сто и в двете зони.

През август България делеше първото място в ЕС по месечен ръст на цените на производител в промишлеността с Естония – 3,3 на сто, а на годишна основа беше втора с увеличение от 16,8 на сто след Ирландия (17,1 на сто). През юли увеличението в страната беше съответно 0,6 и 12,5 на сто.

На годишна основа цените на производител в промишлеността са се увеличили с 11,1 на сто в еврозоната и с 10,9 на сто в ЕС. През август годишният ръст беше съответно 8,3 и 8 на сто.

След България, където увеличението е 22,9 на сто, най-голям годишен ръст е отчетен в Ирландия – 19,9 на сто, и Литва – 19 на сто. Единственото понижение е регистрирано в Люксембург – с 8,1 на сто.

При енергийните продукти годишното увеличение достига 30,8 на сто в еврозоната и 30 на сто в ЕС. Без отчитане на енергията цените на производител в промишлеността са се повишили с по 3,5 на сто и в двете зони.

В еврозоната на годишна основа цените на междинните стоки са се увеличили със 7,1 на сто, на капиталовите стоки – с 2,7 на сто, а на дълготрайните потребителски стоки – с 3,4 на сто. При недълготрайните потребителски стоки е отчетено понижение от 0,6 на сто. В ЕС съответните изменения са ръст от 6,8 на сто при междинните стоки, 2,6 на сто при капиталовите и 3,2 на сто при дълготрайните потребителски стоки, както и спад от 0,6 на сто при недълготрайните.