Mercedes патентова система за издухване на сняг от покрива с помощта на сгъстен въздух

Mercedes-Benz е разработил система, която почиства сняг от покрива на автомобил с помощта на сгъстен въздух. Заявка за такъв патент е публикувана от Германското патентно ведомство.

Според документа се предлага пневматичните дюзи да бъдат интегрирани в елементите на покрива и релсите. Схемата показва две дюзи от всяка страна - една за предните и една за задните врати. Те могат да бъдат фиксирани или прибиращи се.

Системата се активира с натискане на бутон и насочва въздушния поток към ръба на покрива близо до отворите на вратите. Идеята е да се предотврати навлизането на сняг в колата, когато отворите вратата.

Mercedes-Benz все още не е коментирал разработката и не е обявил никаква информация за перспективите за появата ѝ в серийни автомобили.