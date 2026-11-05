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Mercedes патентова система за издухване на сняг от покрива с помощта на сгъстен въздух

Георги Луканов

Георги Луканов

[email protected]

10144
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Сняг.
Сняг.

Mercedes-Benz е разработил система, която почиства сняг от покрива на автомобил с помощта на сгъстен въздух. Заявка за такъв патент е публикувана от Германското патентно ведомство.

Според документа се предлага пневматичните дюзи да бъдат интегрирани в елементите на покрива и релсите. Схемата показва две дюзи от всяка страна - една за предните и една за задните врати. Те могат да бъдат фиксирани или прибиращи се.

Системата се активира с натискане на бутон и насочва въздушния поток към ръба на покрива близо до отворите на вратите. Идеята е да се предотврати навлизането на сняг в колата, когато отворите вратата.

Mercedes-Benz все още не е коментирал разработката и не е обявил никаква информация за перспективите за появата ѝ в серийни автомобили.

Сняг.

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