Кошниците за онлайн пазаруване през ноември имат своите различия. В едната чакат зимни обувки, в друга – кафе машина, в трета има подарък, който собственикът ѝ тайно се надява да получи сам. Black Friday е времето, в което отново отваряме запазените линкове и си представяме какво ще правим с всяка покупка. С обувките ще се ходи повече. С куфара най-сетне ще се направи онова пътуване. А със смартчасовника?

С него може да започне неделно бягане с приятели, да се запише първият дълъг веломаршрут или просто да стане по-интересно да се върви пеша. Да има повече любопитство към собственото темпо, към съня, към часовете, които остават свободни след работа. И понеже плановете рядко свършват с един сезон, подобен избор има живот далеч след края на намаленията.

А1 предлага избрани смартчасовници с до 150 евро отстъпка с план Unlimited в своята Black Friday кампания, валидна до 30 ноември. Сред акцентите са Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 mm и Huawei Watch GT6 Pro. Три модела, които дават различни идеи с какво да бъде запълнен календарът след покупката.

Apple Watch Ultra 3: първо разходка, после ще решим

Най-хубавото на някои уикенди е, че не са организирани до последната минута. Закуската свършва късно, времето се оказва по-добро от прогнозата и някой предлага да се излезе. Първоначално за час. После се появява още една пътека, място за снимка, гледка, заради която си струва да се продължи.

Apple Watch Ultra 3 е интересен избор за потребителите, които обичат подобни отклонения. Прецизният двучестотен GPS L1 + L5 проследява маршрута, а компасът и функцията за връщане по изминатия път помагат при ориентацията. Персонализируемият Action бутон осигурява бърз достъп до избрана функция, без дълго търсене из менюта.

Този приключенски характер личи и във външния вид: 49-милиметров корпус от титан, сапфирено стъкло и Always-On Retina дисплей с до 3000 нита пикова яркост. Разпознаването на падане и катастрофа и вградената сирена допълват безопасността. За следващата ваканция моделът предлага водоустойчивост до 100 м и поддръжка на любителско гмуркане до 40 м, с дълбокомер и сензор за температурата на водата.

Батерията осигурява до 42 часа нормална употреба и до 72 часа в режим на пестене на енергия, а зареждането до 80% отнема около 45 минути. Практични числа за почивните дни, в които часът за прибиране остава неопределен.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: за „този път ще продължа да тичам“

В началото има нов плейлист и много ентусиазъм. След това идва сутринта, в която е студено, леглото е удобно и тренировката изглежда напълно възможно да остане и за утре. Понякога мотивацията се връща с уговорка за бягане. Друг път – с първия видим напредък по познатата обиколка.

Функциите за бягане на Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 помагат за определяне на нивото и предлага тренировъчна програма. Двулентовият GPS L1 + L5 проследява маршрута, а сравнението на темпото и дистанцията дава повод да се погледне какво се е променило след няколко седмици.

Енергийният рейтинг с Galaxy AI включва в тази история и възстановяването. Той анализира предходната активност, съня и сърдечните сигнали през нощта и предлага ориентир за дневното натоварване. Така понякога добрият план за деня може да е по-лека тренировка и по-ранно лягане.

Титаниевият корпус, защитата 10 ATM и IP69K и сертификацията EN13319 разширяват възможностите и под водата: часовникът поддържа гмуркане до 40 м. Така ноемврийската покупка спокойно може да влезе и в багажа за лятото. Дисплеят е 1,5-инчов с яркост до 5000 нита, а батерията от 800 mAh осигурява до 60 часа работа. А с LTE свързаността дори не ви трябва телефон, за да говорите, използвате навигация или слушате музика.

Huawei Watch GT6 Pro: за уикенда, който заслужава още един ден

В петък вечер се тръгва с идеята за две нощувки. В неделя сутрин вече се обсъжда колко хубаво би било да се остане до понеделник. Има още един маршрут за колоездене, ресторант, който не е изпробван, и толкова приятна тишина, че на никого не му се бърза.

Huawei Watch GT6 Pro подхожда на по-дългите отсъствия от града с до 12 дни автономност при типична употреба, до 21 дни при лека употреба или до 7 дни с активиран AOD. Приготвянето на багажа е по-лесно, когато не всяка вечер трябва да се планира около следващото зареждане.

При колоездене моделът отчита виртуална мощност и каданс — още информация за усилието зад изминатите километри. Системата Huawei Sunflower подпомага позиционирането, а при бягане по пресечен терен часовникът показва предстоящата денивелация. Над 100 спортни режима, тренировъчен гласов асистент на български, функции за ски, карти на над 17 000 голф игрища и свободно гмуркане до 40 м оставят достатъчно идеи и за следващите сезони.

Сапфиреното стъкло, титаниевата сплав и защитата IP69 и 5 ATM допълват възможностите за активност, а 1,47-инчовият AMOLED дисплей достига яркост до 3000 нита. След движението идва ред и на почивката: Huawei TruSense проследява пулс, кислород в кръвта и вариабилност на сърдечната честота. ЕКГ запис се прави с докосване на електрода за 30 секунди. Данните за съня и дихателните упражнения пък насочват още по-голямо внимание към възстановяването. Моделът работи с Android и iOS.

Black Friday свършва. Плановете остават

Няколко месеца след една добра покупка рядко се помни колко пъти е отварян линкът към нея. По-лесно е да се припомнят първото бягане без спиране, пътеката над селото или велоразходката, която е завършила с късен обяд. Часовникът постепенно става част от тези моменти – със записания маршрут, тренировката или напомнянето, че почивката също заслужава внимание.

До 30 ноември, като част от Black Friday кампанията си, А1 предлага до 150 евро отстъпка за избрани смартчасовници с планове Unlimited, сред които Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 mm и Huawei Watch GT6 Pro. Добър повод към ноемврийския списък за покупки да се добави и нещо, с което идват нови планове.