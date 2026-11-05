Сметната палата ще ползва изкуствен интелект при одити на обществени поръчки

Сметната палата въвежда изкуствен интелект в одитите на обществените поръчки, като очаква времето за проверка на всяка процедура да бъде намалено наполовина. Новата система е разработена съвместно с Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски" и ще се използва активно от 2027 г., информираха от институцията.

Проектът носи името ОДИС и има за цел да интегрира изкуствен интелект в одитния процес. Първият му модул – ОДИС ЗОП, е предназначен за проверка на законосъобразността на обществените поръчки.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров подписаха споразумение за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

снимка: Сметната палата

„Сметната палата прави важна стъпка към модернизацията на одитния процес. Времето за проверка на всяка обществена поръчка, което обикновено е от два дни до над една седмица в зависимост от обхвата и сложността й, ще се намали наполовина с използването на системата с изкуствен интелект", заяви Главчев.

По думите му автоматизирането на рутинните задачи ще позволи на одиторите да се съсредоточат върху по-сложни казуси и да обработват по-голям брой одити.

Главчев подчерта, че ОДИС ще подпомага работата на одиторите чрез предложения и автоматизации, но анализите, изводите и заключенията ще останат изцяло в техните ръце.

„Искаме да развием технология, която помага не само на одиторите в Сметната палата, но и да е модел за държавната администрация. Много институции искат да им разработим AI продукти, които да им помагат в тяхната дейност. Българската Сметна палата и INSAIT даваме пример, дори и на Европа, как се развива такъв модел", каза Борислав Петров.

Модулът ОДИС ЗОП вече е преминал успешно тестове в реална среда. Той е разработен като специализиран AI асистент за одитори, базиран на българския езиков модел BgGPT.

Системата извлича автоматично информация за процедурите от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). Данните включват основните параметри на поръчките, изискванията и образците, договорите, информацията за участниците и останалата публично достъпна документация. В ОДИС е интегрирана и всяка нова промяна в Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

Изкуственият интелект обработва големия обем първоначални данни и генерира предложения по одитни въпроси, придружени с обосновка и препратки, които позволяват проверка на информацията. Одиторът преглежда резултатите и при необходимост добавя допълнителни одитни доказателства под формата на документи, като запазва пълен контрол върху процеса.

Асистентът може да открива и потенциални несъответствия и отклонения от правната рамка. Това обаче не означава автоматично установяване на нарушение – единствено одиторската преценка и анализ определят дали откритите несъответствия действително представляват нарушения.

Предвидена е и пълна защита на информацията и работния процес. Одиторските документи, контролните листове, справките, както и констатациите, изводите и заключенията се съхраняват в изолирана среда без външен достъп до интернет.

ОДИС предлага и допълнителни инструменти за улесняване на работата – търсене на конкретна информация, сравняване на различни версии на документи и преобразуване на сканирани документи в данни, подходящи за обработка и анализ.

През последната година проектът се е развил от пилотна разработка до система, която носи реална полза за институцията. Обучението на одиторите, които проверяват законосъобразността на възлагането на обществените поръчки, започва още следващата седмица. То ще бъде проведено поетапно и ще обхване всички служители, ангажирани с тази дейност.

Споразумението между Сметната палата и INSAIT предвижда съвместно проучване и разработване на AI решения за различни етапи от одитния процес. Сътрудничеството включва консултации за технически решения, разработване на експериментални софтуерни системи, създаване и адаптиране на модели на изкуствен интелект за нуждите на институцията, както и обучения за работа с пилотните разработки.

В следващите етапи ОДИС ще бъде надграден с нови функционалности, сред които обработка на големи масиви от данни и документи, подпомагане на финансовите одити и съдействие при стратегическото и годишното планиране на дейността на Сметната палата.