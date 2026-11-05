Практичен начин да планирате следващата си финансова цел с 3-месечен депозит по повод 30 години БАКБ

Имате спестени средства, които няма да са ви необходими през следващите три месеца. Може би планирате семейната си почивка, по-голяма покупка за своя дом или да заделите финансов резерв за предстоящи разходи? Независимо каква е целта на вашите спестявания, нашият съвет към вас е да проверите как тези пари могат да ви носят по-висока доходност и да работят за вас, докато дойде моментът за следващата ви стъпка.

По повод своята 30 годишнина Българо-американска кредитна банка (БАКБ) предлага два тримесечни депозита в евро с годишна лихва от 3%.

Промоционалният 3-месечен депозит „30 години БАКБ“ е предназначен както за настоящи, така и за нови клиенти, които предпочитат да открият депозита в офис на банката и да получат консултация от банков служител.

Промоционалният 3-месечен Онлайн депозит „30 години БАКБ“ е предназначен за нови клиенти и позволява изцяло онлайн откриване. Той е подходящ за хората, които ценят удобството и предпочитат да управляват финансите си дистанционно.

И при двата продукта средствата трябва да отговарят на изискването за новопривлечени средства.

Юбилейната депозитна кампания е част от постоянната грижа на екипа на БАКБ за правилното управление на финансите на всеки индивидуален клиент и е със срок от 12 октомври до 31 декември 2026 г.

Какви са реалните предимства: спестени пари за 3 месеца с 3% лихва и още много стойност

Какъвто и да е вашия избор, с откриването на празничен депозит от БАКБ със сигурност ще спечелите от заделените пари вместо да ги оставите в разплащателната си сметка или да ги похарчите:

От намерение до конкретен план

Когато имате определена цел и срок за нейното постигане, спестяването става по-лесно. С 3-месечен депозит знаете предварително какъв е срокът и каква е договорената лихва. Така можете да планирате по-уверено предстоящия си разход - зимна почивка, покупка за дома или нещо специално, което искате да осъществите в началото на новата година.

За разлика от инвестиционните продукти, при които стойността на вложените средства може да се променя според пазарните условия, депозитът предлага предварително определени условия. Важно е да имате предвид, че за да получите договорената доходност, трябва да спазите условията на депозита, включително да не теглите средства преди падежа. След изтичането на срока можете да решите как да продължите – да използвате спестените средства или да ги насочите към следващата си цел.

Отделяте пари за своята цел, за да не ги погълнат ежедневните ви разходи

Ако държите всички средства в една сметка, лесно ще прекрачите границата между пари за харчене през месеца и „пари за моята цел след 3 месеца“. Когато отделите определена сума в депозит, ще изградите финансов навик.

Как да откриете празничен депозит от БАКБ стъпка по стъпка

Ако изберете Промоционален 3-месечен депозит „30 години БАКБ“

Сумата, която решите да спестите трябва да е минимум 500 евро и средствата трябва да отговарят на изискването: новопривлечени средства. Изберете най-удобния ви офис на БАКБ. При необходимост се свържете с банков служител, ако имате нужда от уточняване на документите и начина на внасяне или превеждане на средствата. Запознайте се с условията на депозита, включително предсрочното прекратяване, таксите и автоматичното подновяване. Заявете депозита в офиса на БАКБ, който сте избрали и обърнете внимание на датата на падежа.

Ако изберете Промоционален 3-месечен Онлайн депозит „30 години БАКБ“

Уверете сте, че сте нов клиент на банката. Подгответе минимум 1000 евро, които отговарят на изискванията за новопривлечени средства. Посетете страницата на депозит „30 години БАКБ“ на уеб сайта на БАКБ, където можете да се запознаете детайлно с условията на депозита или директно заявете тук.

Екипът на БАКБ продължава да бъде ваш доверен партньор в следващите стъпки за осъществяването на вашите цели, проекти и мечти, защото всяка цел започва с едно добре обмислено решение.