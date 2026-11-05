Илин Димитров: България вече работи по два от приоритетите в новата стратегия на ЕС за туризма

България вече работи по два от ключовите приоритети, заложени в новата Стратегия на Европейския съюз за устойчив туризъм - подготовката на кадри и управлението на сектора въз основа на надеждни данни. Това стана ясно на среща на министрите на туризма на ЕС в Мълингар, Ирландия, в която участва министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Новата стратегия беше представена от европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас. Сред основните ѝ приоритети са преодоляването на недостига на кадри, цифровизацията, подобряването на транспортната свързаност и повишаването на качеството на туристическите услуги, съобщиха от министерство на туризма.

снимка: министерство на туризма

ЕК работи по механизъм за създаването на Европейска академия по туризъм, която да подпомага професионалното обучение и привличането на квалифицирани специалисти, както и Европейска туристическа обсерватория за по-ефективно използване на данните и новите технологии при управлението на сектора.

Тези инициативи съответстват на приоритетите, по които министър Димитров работи активно от началото на мандата си през май. През септември в България бяха създадени Асоциацията на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, и

Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Обсерваторията ще събира и анализира данни, включително обратна връзка от туристите чрез QR кодове, за да подпомага вземането на информирани управленски решения.

„Ключово важно е да подготвим туризма за следващото десетилетие. Инициирахме партньорство между университетите и бизнеса и въвеждаме нов подход към управлението чрез данни. Радвам се, че Европа потвърждава нашата визия за бъдещето на сектора", заяви министър Димитров.

снимка: министерство на туризма

Той открои още два приоритета за България - транспортната свързаност и улесняването на инвестициите. По-добрите въздушни връзки и достъпът до по-слабо развити региони са съществени условия за развитие на целогодишния туризъм.

В дискусията за бъдещото европейско финансиране министър Димитров настоя за по-ясни правила и опростени процедури за малките и средните предприятия. Той представи и създадения в България Съвет за реформи в туризма като механизъм за преодоляване на административните пречки и обвързване на инвестициите с реалните потребности на сектора.