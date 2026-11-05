САЩ разрешиха на унгарската МОЛ да продължи преговорите за руския дял в сръбската НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК) към Министерството на финансите на САЩ издаде на унгарската петролна компания MOЛ допълнително разрешение във връзка с потенциалното придобиване на мажоритарния руски дял в сръбската петролна компания НИС, предават местните медии.
MOЛ обяви, че лицензът разрешава определени транзакции, необходими за прехвърлянето на ценни книжа с руски произход на дружеството MOL Serbia Investment Kft., както и съпътстващи дейности, включително получаване на определени необходими одобрения от руски държавни институции.
Разрешението е валидно до 28 февруари 2027 г.
„Разрешителното не покрива завършването на транзакция, която би довела до прекратяване на руската собственост и контрол върху НИС. Всяко подобно завършване на транзакция би изисквало отделно одобрение от OФАК“, се казва в изявление на МОЛ.
В началото на октомври представител на MOЛ заяви пред радио „Свободна Европа“, че процесът по закупуване на мажоритарния руски дял в НИС между унгарската компания MOЛ и руския петролен гигант „Газпромнефт“ продължава.
НИС е единствената компания в Сърбия, която добива и рафинира петрол, от което зависи работата на рафинерията в северния сръбски град Панчево.
Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС в началото на 2025 г. поради мажоритарното руско участие в компанията, за да предотврати използването на приходи от енергия от страна на Русия за войната в Украйна, но те влязоха в сила на 9 октомври миналата година.
Докато преговорите с MOЛ продължават, OФАК удължава оперативните лицензи на НИС, както и лицензите за преговорите за смяна на собствеността.