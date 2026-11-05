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САЩ разрешиха на унгарската МОЛ да продължи преговорите за руския дял в сръбската НИС

Теодора Енчева, БТА

Теодора Енчева, БТА

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Сръбската петролна компания НИС СНИМКА: Официален сайт на компанията
Сръбската петролна компания НИС СНИМКА: Официален сайт на компанията

Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК) към Министерството на финансите на САЩ издаде на унгарската петролна компания MOЛ допълнително разрешение във връзка с потенциалното придобиване на мажоритарния руски дял в сръбската петролна компания НИС, предават местните медии.

MOЛ обяви, че лицензът разрешава определени транзакции, необходими за прехвърлянето на ценни книжа с руски произход на дружеството MOL Serbia Investment Kft., както и съпътстващи дейности, включително получаване на определени необходими одобрения от руски държавни институции.

Разрешението е валидно до 28 февруари 2027 г.

„Разрешителното не покрива завършването на транзакция, която би довела до прекратяване на руската собственост и контрол върху НИС. Всяко подобно завършване на транзакция би изисквало отделно одобрение от OФАК“, се казва в изявление на МОЛ.

В началото на октомври представител на MOЛ заяви пред радио „Свободна Европа“, че процесът по закупуване на мажоритарния руски дял в НИС между унгарската компания MOЛ и руския петролен гигант „Газпромнефт“ продължава.

НИС е единствената компания в Сърбия, която добива и рафинира петрол, от което зависи работата на рафинерията в северния сръбски град Панчево.

Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС в началото на 2025 г. поради мажоритарното руско участие в компанията, за да предотврати използването на приходи от енергия от страна на Русия за войната в Украйна, но те влязоха в сила на 9 октомври миналата година.

Докато преговорите с MOЛ продължават, OФАК удължава оперативните лицензи на НИС, както и лицензите за преговорите за смяна на собствеността.

Сръбската петролна компания НИС СНИМКА: Официален сайт на компанията

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