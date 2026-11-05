Този звук е познат във всеки дом с домашен любимец – тихото шумолене от отварянето на пакетче. Където и да се намирате, само секунда по-късно чувате радостното тупане на опашка по пода или срещате онзи концентриран, хипнотизиращ котешки поглед. За стопаните лакомството не е просто инструмент за обучение. То е малък жест, с който казваме „благодаря ти за компанията“ или „обичам те“. За да бъде радостта пълна, е важно да намерим точния баланс между вкусната награда и пълноценното хранене на нашия четириног любимец.

При кучетата: обучавайте ги стъпка по стъпка

Кучетата могат да бъдат поощрявани при усвояването на нова команда, по време на разходка или за желано поведение у дома. Американското ветеринарно дружество по поведение на животните препоръчва обучението да се основава на награди, защото този подход подпомага ученето и благосъстоянието на животното. За да разбере кучето кое точно действие се поощрява, наградата трябва да последва непосредствено след него.

Ако например искате кучето да посреща гостите спокойно, не започвайте направо със звука от звънеца и отворената врата. Първо упражнете командите „седни“ и „стой“ на тихо място у дома и награждавайте всяко успешно изпълнение с малка хапка. След това постепенно добавете движението към вратата, докосването на дръжката и звука на звънеца. Едва когато кучето изпълнява спокойно командите, можете да опитате с познат човек, който да позвъни и да влезе. При първите упражнения дръжте кучето на повод или поставете преграда до входа, за да не изскочи навън при отварянето на вратата.

По време на разходка лакомството може да помогне на кучето да се научи да върви спокойно, без да дърпа повода. Когато върви близо до вас и поводът е отпуснат, го похвалете и му дайте малка награда. Ако започне да дърпа, спрете и продължете едва когато се приближи до вас и поводът отново се отпусне.

Използвайте малки хапки, които кучето може да изяде бързо. Така ще направите повече повторения, без неусетно да увеличавате общото количество лакомства. Когато поведението бъде усвоено, хранителната награда постепенно може да се редува с похвала, игра или друга дейност, която конкретното куче харесва.

При котките: кратко, спокойно и по желание

Котките също могат да учат чрез положително поощрение, но заниманията трябва да бъдат кратки и съобразени с тяхното желание да участват. Според американската професионална организация Feline Veterinary Medical Association наградата може да бъде лакомство, игра, галене, ресане или любима играчка – важното е конкретната котка да я възприема като нещо приятно. Наградата трябва да бъде дадена до три секунди след желаното действие, за да може животното да направи връзката между поведението и резултата.

Как да научите котката да сяда:

Изберете спокойно място без разсейващи стимули. Задръжте малко лакомство на сантиметър-два пред носа ѝ. Повдигнете го бавно нагоре и го придвижете леко назад. Докато следи хапката, котката обикновено естествено заема седнало положение. В момента, в който седне, кажете кратко „да“ и ѝ дайте наградата.

Не я притискайте с ръка и не я поставяйте насила в желаната позиция. Британската организация за защита на котките Cats Protection препоръчва при това упражнение заниманията да продължават до три минути и котката да има възможност да се оттегли, когато пожелае.

Лакомството може да помогне и когато учите котката да използва драскалка вместо мебелите. Поставете драскалката близо до мястото, което тя обикновено драска. Изберете стабилен модел, който не се клати, и достатъчно висок, за да може котката да се изпъне. Ако предпочита да драска килима или друга хоризонтална повърхност, по-подходяща може да бъде драскаща подложка. Когато използва определеното място, веднага я похвалете и ѝ дайте малка награда. Не движете лапите ѝ насила по драскалката, защото това може да я стресне и да я накара да я избягва.

Колко е достатъчно?

При кучетата и котките лакомствата са допълнение към основното меню, а не негов заместител. Като общ ориентир Световната ветеринарна асоциация за дребни животни (WSAVA) препоръчва те да осигуряват не повече от 10% от дневния калориен прием. Останалата част трябва да идва от пълноценна и балансирана храна. Това е горна граница, а не количество, което трябва непременно да бъде достигнато.

Необходимата енергия зависи от възрастта, теглото, активността, телесното и здравословното състояние на животното. Затова е важно да следим не само броя на парченцата, а и общото количество и калорийната им стойност. Едно малко лакомство може да съдържа повече енергия от няколко по-леки на пръв поглед, затова трябва да се проверяват информацията върху опаковката и препоръките за хранене.

Част от предварително измерената дневна порция суха храна също може да се използва за награда. Така не добавяме нови калории към менюто. Не е добре обаче основната храна да се намалява механично, за да се „освободи място“ за повече лакомства. Изследване от 2025 г. поставя този въпрос с особена острота при кастрирани и домашни котки с по-ниски енергийни потребности, тъй като намаляването на пълноценната храна може да ограничи и приема на важни хранителни вещества.

Ако кучето или котката е с наднормено тегло, има диагностицирано заболяване или спазва специален хранителен режим, подходящите вид и количество лакомства трябва да бъдат обсъдени с ветеринарен лекар. Това е изрична препоръка и в насоките на WSAVA.

Какво да търсим върху опаковката?

Преди да изберем продукт, е добре да проверим:

за куче или котка е предназначен;

дали е обозначен като пълноценна, или като допълваща храна;

какви са препоръчителните количества;

какви са съставът и характеристиките му;

посочена ли е калорийната стойност.

Ако продуктът е пълноценна мокра храна и се използва върху подложка за близане или в интерактивна играчка, количеството трябва да бъде част от планираното дневно меню. Ако е допълваща храна, то се отчита към лакомствата за деня.

Max & Mila’s World - храна и лакомства за различни потребности

Max & Mila’s World е новият бранд на Lidl за кучета и котки, който наследява досегашните собствени марки Orlando и Coshida с изцяло нов асортимент. Освен храни и лакомства той включва продукти за разходка, почивка, игра и всекидневна грижа, сред които нагръдници, поводи, легла, затоплящи постелки и драскалки.

Рецептите на храните са разработени съвместно с ветеринарни лекари и според хранителните насоки на Европейската федерация на индустрията за храни за домашни любимци - FEDIAF. Те са без добавена захар и изкуствени оцветители и се предлагат с познатото за Lidl съотношение качество–цена.

За по-лесна ориентация хранителният асортимент е организиран в три продуктови линии - Basic, Advanced Care и Gourmet. Те се различават по броя на сърчицата върху опаковката - от едно до три, и по основния цвят в долната ѝ половина - бял, бордо или тъмнозелен. Информацията за предназначението, състава и препоръчителното количество помага на стопаните да сравнят конкретните продукти и да направят своя избор.

Сред актуалните предложения на Lidl до 8 ноември са месните пръчици за котки Mila’s World. Опаковката от 40х5 г се предлага за 4,29 евро, с 23% намаление. Пръчиците могат да се разделят на малки хапки и да се използват при кратките упражнения с котката, като общото количество за деня се съобрази с указанията върху опаковката.

Асортиментът на новия бранд включва течни и сухи лакомства за котки, както и бисквити, снаксове и пръчици за кучета.

Източник: Lidl

Храната също може да се превърне в част от заниманията с домашния любимец, без да се увеличава общият му дневен калориен прием. За целта малко количество от предвидената за деня мокра храна може да се разпредели върху релефна подложка за близане или да се постави в интерактивна играчка, така че животното да я достига постепенно. Сред предложенията за храна до 8 ноември в Lidl са пастети за кучета Max’s World в XXL разфасовка за 4,19 евро, с 20% намаление с Lidl Plus; паучове за кучета Max’s World - 24x100 г за 7,99 евро, с 33% намаление; и мус за котки Mila’s World - 12x85 г за 4,39 евро, с 22% намаление.

Независимо дали използваме лакомство за награда, или част от дневната храна за занимание, важно е да следим общия прием за деня. Така поощрението и играта остават част от грижата, без да нарушават баланса в менюто на любимеца.