Датска компания планира мащабна инвестиция в Североизточна България за ВЕИ и съхранение на енергия

Вицепремиерът Пулев: Политическата стабилност и предвидимата бизнес среда са ключови за привличането и разширяването на инвестициите у нас

Датска компания проучва възможностите за реализиране на мащабен инвестиционен проект в Североизточна България с фокус върху развитието на възобновяеми енергийни мощности в района на Добрич.

Концепцията предвижда изграждането на клъстер от вятърни паркове с планирана генерираща мощност от приблизително 1 GW, допълнени от системи за съхранение на енергия, фотоволтаични мощности и инфраструктура за големи потребители на електроенергия. При пълната реализация на проекта се очаква годишното производство да достигне около 2,5 TWh зелена електроенергия.

Става въпрос за European Energy A/S. Йоханес Тон, вицепрезидент „Развитие на проекти", и Веселин Георгиев, мениджър на компанията в България, представиха дейността на дружеството и плановете му за разширяване на инвестициите в България по време на среща между заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и посланикът на Дания у нас Н. Пр. Флеминг Стендер.

Компанията заяви готовност да допринесе за дългосрочното икономическо и социално развитие на региона. Предвижда се принос от около 200 млн. евро към местната икономика, създаване на приблизително 200 преки работни места по време на петгодишния строителен период, както и осигуряване на най-малко 1,5 млн. евро годишно за местните общности в продължение на 30 години. В инвестиционната концепция е заложено и създаването на регионален център за обучение и квалификация на специалисти във вятърната енергетика в партньорство с български университети и професионални училища.

„България е отворена за инвестиции. Това е посланието, което отправихме заедно с министър-председателя по време на редица официални посещения", подчерта министър Пулев. Той изтъкна, че страната ни работи за преход към икономически модел с по-висока добавена стойност, технологии и модерно производство, като привличането на стратегически международни партньори е сред основните приоритети на правителството.

Министърът акцентира върху значението на политическата стабилност и предвидимата бизнес среда като съществени предпоставки за разширяване на инвестиционното присъствие в страната.

Той представи и предприетите от правителството мерки за подобряване на инвестиционния климат, сред които обединяването на инвестиционните структури и инструменти под ръководството на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и създаването на централен координационен механизъм за стратегическите инвеститори към Министерския съвет. „Инвеститорът няма да бъде оставен сам, както досега се случваше, да търси различни разрешителни от институциите. Ние ще поемаме координацията на тези процеси", заяви министърът.

В тази връзка Пулев подчерта, че работата на стратегическия инвестиционен съвет, който обединява представители на ключови министерства, има за цел да съкрати административните срокове и да улесни реализацията на значими инвестиционни намерения.

От своя страна представителите на датската компания подчертаха, че проектът може да има съществен принос не само за енергийната сигурност и конкурентоспособността на българската индустрия, но и за привличането на допълнителни инвестиции, създаването на работни места и развитието на местните общности.

European Energy A/S е една от водещите независими датски компании в областта на възобновяемата енергия. Дружеството развива, изгражда, финансира и управлява проекти за производство на зелена електроенергия, съхранение на енергия, зелен водород и Power-to-X технологии. Компанията има дейност на над 25 пазара в Европа, Северна и Южна Америка и Австралия, а България е сред приоритетните ѝ пазари в Югоизточна Европа. Портфейлът ѝ у нас включва приблизително 1,2 GW планирани възобновяеми енергийни мощности.