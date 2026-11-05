През 2027 г. София ще е домакин на генералната асамблея на Световната строителна асоциация

Следващата генерална асамблея на Световната строителна асоциация CICA ще се състои след една година в София. Това съобщи председателят на КСБ инж. Любомир Качамаков на среща в Париж с посланика на България Радка Балабанова-Рулева. Разговорът бе по повод избора на инж. Качамаков за президент на CICA, която представлява интересите на строителната индустрия в световен мащаб.

Председателят на КСБ е първият българин, който заема тази висока позиция. Мандатът му ще е две години. През 2027 г. КСБ ще отбележи своята 20-та годишнина и желанието ни е да съчетаем двете събития около Деня на строителя 26 октомври, каза инж. Качамаков.

Той запозна посланик Балабанова-Рулева с дейността на CICA, чийто централен офис е в Париж. Организацията е създадена през 1974 г. в Токио, Япония. Към момента обединява индустрия с около 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара. Тези показатели подчертават мащаба на сектора и неговата ключова роля за икономическия растеж, инфраструктурното развитие и заетостта, отбеляза инж. Качамаков.

Посланик Балабанова-Рулева поздрави инж. Качамаков с избора и му пожела успех.

На срещата присъстваха още Румяна Чеков, икономически съветник към посолството, Николай Костадинов и Галя Паришева, съпредседатели на Българо-френската камара за икономическо сътудничество в Париж, които организираха срещата.