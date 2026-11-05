„Еврохолд България“ се насочва към борсата във Франкфурт, за да привлече повече инвеститори и капитал за нови енергийни проекти. Холдингът планира инвестиции в батерии и възобновяеми източници, включително във вятърната и водната енергетика. Компанията обмисля изплащане на дивиденти през следващите години и преосмисля проектите си за центрове за данни заради въпроси около бъдещото търсене и възвръщаемостта. Това заяви основният акционер Асен Христов в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов, като очерта приоритетите за развитието на групата и възможностите за нейното финансиране.

Христов очаква търговията във Франкфурт да започне около началото на декември. Надеждата му е достъпът до европейските инвеститори да увеличи интереса към акциите и впоследствие да улесни привличането на средства. Издадените варианти създават възможност за набиране на капитал за конкретни проекти, но той отказа да се ангажира с график. Холдингът има идеи и за развитие на мрежите, които Христов засега не разкрива. Финансирането ще се определя според конкретния проект и може да съчетава собствен ресурс с привлечени средства. Паралелно той очерта възможност през следващите една или две години компанията да намери начин да изплаща дивиденти, добавяйки още един потенциален източник на доходност за акционерите.

„Еврохолд“ обмисля дивиденти и преосмисля проектите за центрове за данни

Христов свързва засиления борсов интерес към „Еврохолд“ с очакваното излизане във Франкфурт, но отказва да определи настоящата цена като ниска, висока или справедлива. По думите му инвеститорите имат различни очаквания и хоризонти. Той подчертава, че в пазарната оценка присъства и спекулативен елемент. Така очертаният курс съчетава търсене на капитал извън България с разширяване на енергийния портфейл. Конкретните инвестиции ще бъдат представяни при напредък по проектите, заедно с необходимото финансиране, без предварителен ангажимент за размера и момента на бъдещото набиране на средства. В коментара си за политическата ситуация в България Христов определи отсъствието на БСП от парламента като грешка и заяви, че липсва истинска лява партия, която да постави преразпределението от богатите към бедните в центъра на политиката си. Като възможни мерки той посочи по-високи цени на електроенергията над определено потребление, премахване на максималния осигурителен доход и по-високи данъци за хората с повече от две жилища.

Материалът не е предпоставка за взимане на инвестиционно решение.

Източник: Bloombergtv.bg