Fiat Punto се готви за завръщане

Новият шеф на марките Fiat, Abarth и Lancia - Арно Белони, потвърди, че е дошло времето за завръщането на модела Punto. След години на доминация от страна на конкурентите в B-сегмента, Торино подготвя модерен и достъпен градски хечбек за европейските шофьори. Punto, спряно от производство през 2018 г., се готви за грандиозно завръщане.

Човекът, който ръководеше глобалния маркетинг в конкурентния Renault в продължение на шест години и знае защо Clio доминира на пазара от години, открито призна, че Fiat е допуснал историческа грешка в момента, в който е напуснал сегмента, в който е определял правилата на играта в продължение на десетилетия.

На Fiat му липсва класическият, универсален градски хечбек с пет врати, който биха поели автомобили като Renault Clio, Peugeot 208 или Toyota Yaris - роля, която някога безспорно заемаше Punto. В ексклузивен разговор с престижното списание L'Automobile Magazine, Белони не се казва: "Марка като Fiat просто трябва да има Punto в гамата си. Нашето решение да изтеглим Punto отвори огромно пространство за Renault да наложи своето Clio без никаква съпротива. Когато към това добавим спирането на производството на легендарния модел Ford Festa и факта, че Volkswagen не освежи адекватно Polo, Clio на практика остана сам", каза Белони.

Белони ясно заяви, че новото Punto няма да играе с ретро носталгията, тъй като тази стратегия е запазена за семейството 500. Евентуалният наследник ще има модерен, изчистен и свеж дизайн, с практичен салон и достъпна цена.