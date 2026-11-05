На световната среща на министрите на туризма България разви темата за образованието и качеството

На 20-тата юбилейна среща на туризма на Световната туристическа борса WTM в Лондон българският ресорен министър Илин Димитров заяви, че туризмът не се получава с вдъхновение, а със специализирано образование и подготовка и така се постига реално качество и удовлетворение у гостите.

Той коментира устойчивостта в туризма като тема на срещата. "Кой ще създаде тази устойчивост? Как се създава тя? Ние обединяваме университети, вече постигнахме договореност с Гърция и целта ни не е регионална. Категоричен съм, че модерното образование в сферата на туризма, създаването на специалисти с широки познания и компетентност е в основата на устойчивостта. В България създаваме обсерватория, която да следи качеството.

Гостът на къщата за гости, на тризвездния хотел и на петзвездния хотел харчат еднакво количество електричество и вода. Присъствието на всеки от тях оставя следа в местната общност. Но същинската тема е с какво тяхното гостуване допринася за имиджа на избраното място? Колкото по-качествено е изживяването, толкова повече то ще е привлекателно за всички бъдещи гости. Целта ни е да обединим 200 университета, а защо това да не се превърне в глобална програма!"

Председателят на Световния съвет за пътувания и туризъм Глория Гевара, която седеше редом с българския министър възкликна: "Няма как да съм по-съгласна с Вас! Ние можем да броим туристи, можем да отчитаме кои дестинации са посетили, но устойчивостта се измерва именно с качеството на продукта, който гостите потребяват."

След края на срещата на въпрос на "24 часа" за образователната идея, Глория Гевара каза: "Стартирахме "Младежка инициатива", която обединява сто студенти от 40 националности, но това е символична първа стъпка, защото техният брой ще достигне 100 хиляди и ще бъдем партньори с университети по целия свят. Убедени сме, че трябва да вложим много повече средства и усилия в образованието, да обхванем Gen-Z и те да намират подходящата за тях работа в нашия сектор. Нека кажем ясно: туризмът отдава не е пътуване, а термин за всичко, което се случва с хората, които пътуват по целия свят непрестанно.

12 трилиона долара е общият принос на туризма към световния БВП за настоящата година, а това е 9,9% от световната икономика. Секторът расте 1,5 пъти по-бързо от другите сфери на световната икономика и пряко назначава на работа 376 милиона човека по целия свят!

Естествено, че подкрепям напълно идеята на министър Димитров, с него вече обсъждаме тази ключова за света тема. И да, това е посоката - глобална подготовка на кадри, модерно образование, повишаване на сигурността и качеството."

По време на общата дискусия Илин Димитров подчерта, че отдавна не е достатъчно за знаем числата от статистиката. Трябва да бъдем ангажирани с очакванията и предпочитанията на гостите от различни държави, да предлагаме достатъчно от онова, което ги кара да се чувстват комфортно и в същото време да представяме най-доброто на което сме способни. "Хотелът не е туризъм. Качеството в пълноценно и вълнуващо изживяване, което включва всеки момент от едно пътуване"

Снимка: Авторката

Хърватия атакува здравния туризъм

"За да отдалечим хората само от крайбрежието на Хърватия и няколко изключително популярни места, където ChatGPT изпраща всички, ние правим инвестиции от 500 млн. евро в развитието на здравен туризъм, като включваме не само добри условия по време на лечение, но и възстановителни процедури, водолечение, широк кръг спа услуги.

В същото време поощряваме намаляването на капацитета на стаите по крайбрежието и осигуряваме стимули, ако гости на морето ще отделят време от ваканцията си и за вътрешността на страната.

Освен това развиваме спортния и младежки туризъм." Това изрече почти на един дъх хърватският министър на туризма Тончи Главина. Той бе категоричен, че всяка дестинация, която страда от свръх туризъм в конкретни точки може да разработи програма с която да поощри и гостите, и бизнеса да "разпилеят" туристите.

Местни икономики зависят изцяло от пътувания

Министрите се обединиха около извода, че макар туризмът да се изчислява като процент от БВП на цялата държава, във всяка страна съществуват региони, в които секторът формира над 50% от местната икономика. И затова за пореден път обобщеното число е крайно подвеждащо и невярно, защото за някои региони срив в туризма означава огромна безработица и гарантирана местна икономическа криза.

Министрите коментираха още, че системите за справяне с кризи в туризма всъщност се отнасят до всички хора, които са на конкретно географско място и независимо дали е природен катаклизъм като този в Непал или са улични бунтове, всички са потърпевши. Затова всяка държава с изработени механизми за бързо справяне с неочаквани събития е добра за туризъм, но това не произлиза от туристическия бранш.

"Накратко: за всичко хубаво, което гостите изживяват, те благодарят на домакините. За всичко лошо е виновна държавата."

Адът на летищата отказва пътешественици

"Не може да си летял осем часа и като кацнеш, да стоиш на летището още три, а те очаква едноседмична ваканция!"

Тази фраза на министъра на туризма на Индия разсмя аудиторията, но всички бяха наясно за какво става дума. Често опашките от пристигащи, които чакат за паспортна проверка се превръщат в изпитание, което обезсмисля цялото пътуване. Присъстващите се обединиха около назрялата необходимост проходимостта през летищата да се повиши с много, механизма за качване в самолетите и напускането им също да не създава напрежение.