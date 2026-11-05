ЕК не харесва бюджетния ни план за 2027 г., свиването на разходите не е достатъчно

Европейската комисия засега не харесва бюджетния план на България за 2027 г. и отправя редица забележки към идеите на правителството на Румен Радев. Въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията, смятат от ЕК.

Това става ясно от кореспонденцията между Министерството на финансите и Брюксел, с която NOVA разполага.

България е в процедура на свръхдефицит, която изисква да ограничаваме разходите, така че до 2029 година дефицитът ни да падне под 3 на сто.

Десет дни след като получава българския проект на бюджетен план - на 15 октомври, Комисията изпраща писмо до българските власти с въпроси за съответствието му с препоръката за прекратяване на процедурата по прекомерен дефицит.

В центъра на вниманието са бюджетните развития през 2026 г. и мерките, с които България планира да ограничи разходите и дефицита през следващите години. Анализът на ЕК показва, че общите разходи за 2026 и 2027 година надхвърлят определените прагове.

От Брюксел предупреждават, че на по-късен етап може да се наложи цялостна оценка на предприетите мерки. Ако тя покаже, че не са предприети ефективни действия, това би наложило засилване на процедурата при прекомерен дефицит. Затова и искат разяснение от МФ как страната ни ще спази заложените параметри за разходи.

В отговор ресорният министър Гълъб Донев отчита, че 2026 г. започва без приет бюджет, което е ограничило възможностите за овладяване на нарастващите разходи. Като допълнителна стъпка догодина 10% от средствата, предвидени за различните ведомства и структури, ще бъдат задържани и ще бъдат отпуснати след ноември, но само ако това не отвори допълнително дефицита.

Засега не е ясно дали ЕК ще приеме този аргумент. Окончателното решение по плана на България се очаква на 24 ноември.

Бюджетът за 2027 г. на правителството на Радев все още не е представен, като той най-вероятно това ще се случи през тази седмица.

По принцип срокът за внасянето му в парламента по закон е до края на октомври. Преди това обаче той трябва да бъде обсъден на тристранка и да мине през Министерския съвет.

Правителството стана обект на критики именно за това, че няма да спази този срок, както и че изчаква да представи бюджета, след като мине балотажът за избор на президент тази неделя.