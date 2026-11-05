Замразяват и полицейските заплати след тези в армията

Не се планира увеличение на заплатите в министерството на вътрешните работи за следващата година.

Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев, който участва в блиц контрол в ресорната парламентарна комисия. Новината идва само ден, след като министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че заплатите на военните няма да бъдат вдигани през 2027 г. Това е второ замразяване на заплатите на военните за последните три години. Преди това при кабинета на Росен Желязков бе одобрено огромно увеличение от над 30%, а през миналата година то бе в рамките на увеличението през удължителния бюджет. След това за 2026 година правителството на Румен Радев замрази доходите на военните като пред "24 часа" министърът на отбраната Димитър Стоянов се ангажира, че автоматичното им увеличение трябва да остане в сила. Така през 2027 г. за втори път военните няма да получат увеличение на заплатите.

И двамата министри обаче не коментират, че заплатите в ресорните им министерства бяха вдигнати двойно през последните няколко години.

Не става ясно и дали ще бъдат замразени заплатите и в специалните служби, в някои от които възнагражденията бяха вдигнати с десетки проценти.

По време на изслушването си Демерджиев заяви, че не може да коментира бюджета, но в правителството се водели дебати.

"За догодина се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от 2028 г. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата", обясни той. И припомни, че целта на последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е била, за да се компенсира голямото изоставане през последните години.

Заради замразяването на заплатите, няма да има намаление на служителите с полицейски функции, категоричен е обаче Демерджиев.

"В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това", допълни той, но с обяснението, че все пак някои дежурни части ще бъдат съкратени.

"Част от хората, които формално имат полицейски функции, в момента работят в структури, които нямат нищо общо с типичната полицейска дейност. Съкращаваме някои излишни дежурни части, понижаваме определени ръководни позиции, които са били създадени изкуствено през годините за конкретни хора", каза още МВР министърът.

И обясни, че структурите на ведомството се чистят от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейската работа. "Те по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа", заяви той.