„Фантастико" пусна карта за лоялност и дигитално приложение, за ден го свалиха над 7500 човека

Търговската верига „Фантастико" пусна своя лоялна програма с дигитално приложение, наречено Fclub. Само за около 24 часа от старта на приложението, което засега е досткъпно само за мобилни устройства с Android, то е инсталирано от над 7500 човека. Това бе съобщено по време на церемония, посветена на 35-годишнината на веригата и на старта на новото приложение.

FClub дава възможност на потребителите да събират точки с всяка покупка, които се осребряват по различен начин – чрез закупуване на стоки с намаление, участие в игри и томболи, превръщането на точките във ваучери за пазаруване и др.

„Мобилното приложение на „Фантастико" ще допринесе за още по-добро и персонализирано клиентско преживяване, какви специални продуктови предложения, ексклузивни отстъпки и допълнителни привилегии при пазаруване ще предоставя, както и как ще направи достъпа до любимите продукти още по-лесен и удобен", каза при представянето Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи" на „Фантастико Груп".