Решението бюджетът да се представи първо в УНСС обиди опозицията (Обзор)

За първи път в историята бюджетът на държавата ще бъде представен от правителството в академична среда, а за домакин бе избран УНСС.

Дългоочакваните параметри и реформи ще бъдат съобщени от премиера Румен Радев, а всеки един от министрите в кабинета ще защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.

Нестандартната идея веднага възпали опозицията.

Бюджетът първо се обсъжда с работодателите и синдикатите в тристранката. След това в Министерския съвет. И накрая в Народното събрание. Явно съм пропуснал ролята на УНСС в този процес, каза лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев. Премиерът Румен Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък критикува забавянето на бюджета. Сега в УНСС, после на Бузлуджа. То и без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента, каза още той.

И според ДБ решението бюджетът да се представи в УНСС е странно. Те очакват “бюджета на безпътицата”, на който да направят аутопсия парче по парче.

От “Възраждане” също са обидени, че парламентът е подминат от управляващите.

Ние сме парламентарна република, а не сме президентска, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента, каза зам.-председателят на НС Цончо Ганев.

Разбирам, че решението ни да представим ясно, прозрачно и в детайл новия бюджет в най-големия икономически университет в България вместо отделени и скрити от публиката на трибунка в министерството или под светлините на Гранитна зала, е скандално и непростимо. Все пак има и други теми, за които е хубаво да говорим – такива са трите одитни доклада на Сметната палата от началото на тази седмица, отговори на политическите нападки вицепремиерът Атанас Пеканов.

А в четвъртък темата с вноските за втора пенсия продължи. В началото на седмицата излезе информацията, че правителството е обмисляло няколко варианта за промяна, за да запълни дупката в НОИ. Сред тях била 5%, които сега отиват в частните пенсионни фондове, да се вземат 2,5%. Друга идея е догодина от тези 5% да се вземат 2%, а от 2028 г. – още един, като тази идея неофициално е била обсъждана и с Брюксел. Управляващите отричат подобна промяна да е заложено в бюджета и обявиха документа за “фалшив или сондаж на експерт”. Гълъб Донев

На политическо ниво припознаване на такава идея няма. Но на експертно ниво работата е да се предлагат всякакви идеи и да се проиграват сценарии. Не знам дали някой е изпращал такова писмо, каза шефът на бюджетна комисия Константит Проданов пред Нова тв.

Същата теза изказа и Стефан Белчев по bTV. “Документът 2,5% от втората пенсия да бъдат прехвърлени в НОИ е фалшив. Това може да е била комуникация с Еврокомисията на ниво експерти, но го няма в бюджета.”

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДБ, които първи вдигнаха темата с идеите за вторите пенсии, искат правителството да се извини.