Държавата си оставя 2 ловни стопанства за събития и обучение, за 20 предлага ясни правила за частниците

В “Искър” и “Воден - Ири Хисар” ще има важни мероприятия, а при другите 15-годишните договори ще могат да се прекратяват и предсрочно

Две ловни стопанства в България - “Искър” и “Воден - Ири Хисар”, ще изпълняват важни държавни и образователни функции като места за официални събития и обучения на студенти.

Това са промени в Закона за опазване на дивеча, които бяха приети още през лятото, след като земеделското министерство ги пусна за обществено обсъждане. Тези промени сега се припомнят и от шефа на земеделската комисия Явор Гечев и група народни представители от “Прогресивна България”, които освен това предлагат и договорите с частниците да се прекратяват при ясно определени условия.

Ловно стопанство “Искър” бе на Румен Гайтански-Вълка, но след серия от скандали за незаконно строителство договорът с бизнесмена бе прекратен на 1 август 2024 г. Във второто досега е извършвала ловна дейност малко известната самоковска фирма “Иберлес” ЕООД с управител Истилиян Маринков, познат в средите на ловците като активен национален съдия на киноложки състезания (това са състезания и изложби с цел оценка на външните и работните качества, както и поведението на кучетата спрямо международните стандарти за съответната порода). Но след приетите вече промени за двете стопанства, а и след сериозния обществен отзвук и критики от природозащитни организации договорът бе прекратен.

Както “24 часа” писа преди месеци,

ловните стопанства у нас се държат от

22-ма частници любители на лова - бизнесмени и бивши политици. По закон договори за съвместна дейност с държавата се сключват за 15 години напред. “Тера Тур Сервиз” на бизнесмена Валентин Златев стопанисва две ловни стопанства - “Росица” и “Паламара”, от 2017 и 2019 г. Стопанство “Дунав” пък например се държи от “Ловен комплекс Синаница” с договор от 2017 г.

Собственици на фирмата са Менко Менков и Стефан Даскалов. Менков е един от най-известните адвокати в България. “Шерба” се стопанисва от “Етрополски бук” ЕООД от 24 юни 2020 г. Фирмата е свързана с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров. В Северозападното държавно предприятие - Враца, ловното стопанство е само едно - “Витиня”. То се стопанисва от “Геотехмин” ООД, чийто управител и основен акционер е Цоло Вутов. А “Кормисош” сега се управлява от “Стандарт хънт” ЕАД по договор от 28 юли 2022 г. със собственик Тодор Батков.

Други промени в законопроекта предвиждат 7 ясни условия, при които договорите ще бъдат прекратявани.

Причината за промените е, че досега в закона липсва ясна уредба и според депутатите вносители това създава правна несигурност и възможности за субективни решения, особено когато частният партньор не изпълнява задълженията си, а държавното предприятие трябва да защити обществения интерес.

Ако промените минат, договорът вече освен по взаимно съгласие

може да се прекратява с писмено предизвестие,

когато изпълнителят не изпълнява задълженията си. В този случай изправната страна трябва да даде 30-дневен срок за отстраняване на нарушението и да уведоми другата, че след изтичането му ще счита договора за прекратен.

Освен това директорът на съответното държавно предприятие по Закона за горите ще може да прекрати договора и без предизвестие. Това ще е при нарушаване на параметрите на икономическия баланс на договора, както и при настъпване на обстоятелства, които застрашават или нарушават обществения интерес.