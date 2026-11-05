Пишат закон къде може да има супермаркет и колко да работи (Обзор)

В ЕС няма единна регулация, но на много места обектите затварят в неделя и на празници

До края на годината ще бъде внесен закон за регулиране на големите търговски вериги, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски пред БНТ.

Екипът му подготвял новите текстове, защото България била единствената държава, която няма законодателство, регулиращо работното време на веригите, както и местоположението им.

“Какво се случва със задръстванията, когато на 500 метра един от друг в София се концентрират магазини на една и съща верига и около тях изникнат още два?”, попита министърът.

“Когато разговарях с представител на една от тези търговски вериги, той ми каза: “Ама вижте, ние сега в България ще инвестираме 150 милиона евро”. И аз казвам: Чудесно, вие ще инвестирате 150 милиона, ще си построите нови магазини, обаче дали няма да избият тези магазини през надценката, която българският гражданин плаща? Отговори, че не се е замислил на тази тема”, разказа Абровски.

“24 часа” попита земеделското министерство за подробности около готвения законопроект, но оттам обясниха, че текстовете са на прекалено ранен етап.

В момента големите търговски вериги могат да изградят свой обект навсякъде, стига да спазват основните строително-устройствени и екологични правила. Общината и сега може да забрани изграждането на нов или настаняването на търговски обект в готова сграда с мотиви за натоварване на трафика и липсата на място за паркиране. Няма обаче как да ограничи работното им време, нито да даде предимство на малки търговски обекти. Няма и единен европейски документ, който да регулира всичко това.

Според юристи обаче няма как произволно да се забранява откриването на нов търговски обект с мотива, че има достатъчно търговски обекти, защото така се нарушава директивата за услугите на вътрешния пазар.

В отделните страни членки има исторически възникнали ограничения. Например в Германия, Франция и Австрия в неделя всички магазини за хранителни стоки трябва да са затворени, но се допускат изключения за определени места в големите градове и за определени часове. В Нидерландия магазините могат да работят от 6 до 22 часа през делничните дни, но как работят в събота и неделя, решава общината чрез специални разрешителни. В Чехия и в Гърция изрична забрана за работа има само за празничните дни. Като в България, т.е. без никаква регулация, е в Италия, Швеция, Финландия и Португалия.

Местоположението на магазините на търговските вериги също не подлежи на регулация според европейска директива или регламент, но във всяка страна членка има различни механизми. Например в Германия за магазин с площ над 800 квадратни метра се изисква специално разрешение от общината и тя може да го откаже, ако прецени, че ще има негативно въздействие върху квартала. В Полша същото ограничение важи за над 2 хиляди квадратни метра, но няма проблем, ако в местния устройствен план е предвидено изграждането на такъв обект. Във Финландия същото ограничение е за обекти над 4 хиляди квадрата.

В България бариерите за навлизане на пазара за търговия на дребно са сред най-лесно преодолимите, беше заключението и на КЗК в секторния ѝ анализ за модерната търговия, който се базира на проучване на ЕК. Според документа по-лесно е да се отвори магазин само в Латвия и Естония.

Комисията отбеляза още, че у нас се наблюдава и сериозно разширяване на дейността на петте най-големи търговски вериги за сравнително кратък период в големите населени места, както и навлизането им в по-малките. Всичко това води до допълнително засилване на позициите им особено на локално ниво, което се явява съществена икономическа бариера за останалите участници на пазара, както и за потенциалните конкуренти.

