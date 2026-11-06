Летенето поскъпна с 15%, Европа се готви за нов шок с още толкова

Скокът на керосина и недостига му са причината за сегашното увеличение

Според индекса на Fareaway средната цена на полетите до България се е вдигнала с 12% за последните четири седмици

В края на октомври експерт в авиацията купува билет от София до Пекин през Истанбул и Доха. Трябва да излети на 20 ноември за бизнес среща в китайската столица. Само за една седмица обаче цената на този полет се е увеличила двойно - от 1050 на 2160 евро. Въпреки това на мъжа му се налага да плати скъпата цена, защото няма друг вариант да стигне до Китай.

Поскъпването на самолетните билети важи за всички дестинации. Според индекса на Fareaway средната цена на полетите до България се е вдигнала с 12% за последните четири седмици - от 149 на 167 евро за двупосочен билет. Според анализатори на авиацията увеличението е между 10 и 15 на сто.

За да се лети от София до Близкия и Далечния изток, в повечето случаи вече трябва да се стигне до летищата в Истанбул. Агенти за продажба на билети коментират, че

самолетите на турските авиолинии, които

летят по четири пъти от София, са пълни

Заради войната в Иран самолетите заобикалят опасните зони, което удължава полетите с 2-3 часа и ги оскъпява.

Допълнително усложнение е, че полетите на “Катар еъруейз” от София спряха. А войната в Украйна отдавна затвори прекия северен път. Затова властта води преговори да се възстанови тази линия.

Според експерти

българите вероятно ще отлагат екскурзиите

до модерните дестинации в Азия и бизнес пътуванията, ако не са наложителни, за по-добри времена.

Заради недостига на керосин и поскъпването му самите авиокомпании са изправени пред труден избор между повишаване на цените на самолетните билети и опасността клиентите им да свият пътуванията си. А и поредната криза се случва малко след като превозвачите трудно се възстановиха от щетите, причинени по време на ковид пандемията.

Кой при тези високи цени ще се качи в самолетите, питат неофициално от Асоциацията на българските авиокомпании.

Към 4 ноември

цената на керосина спрямо февруари е с

84% по-висока,

а пикът е бил на 2 април - 1850 евро. Средноевропейската цена по данни на специализирани анализатори е 1554 евро на тон при 775,64 евро през февруари. Различни са мерките, които авиокомпаниите предприемат, за да минимизират щетите. Големите са застраховани с дългосрочни договори и хеджиране на риска срещу танца на цените.

Други, ако има много свободни седалки в самолетите, отменят полети и пренасочват пътниците си. Трети ограничават капацитета си, редуцират линии.

А които не могат да издържат - фалират. Само в последните месеци пет европейски авиопревозвача са обявили, че са на ръба на несъстоятелността.

У нас преди дни министърът на транспорта Георги Пеев публикува проект на наредба за субсидиране на авиолинии, които са от общ икономически интерес. Евродирективата за субсидирането на обществения транспорт е от 2008 г., но досега не се е прибягвало до субсидии на авиокомпании.

Преди няколко седмици главният изпълнителен директор на “Райънеър” Майкъл О'Лиъри предупреди, че цените на самолетните билети в Европа ще отбележат най-голямото увеличение в историята. По думите му много авиокомпании не са се застраховали срещу поскъпването на авиационното гориво, на някои им изтичат договорите за фиксирани цени на горивото.

О'Лиъри съобщи преди дни и за

съкращаване на 20 маршрута и

премахване на над един милион места

от зимното разписание на авиокомпанията: “Очаквам догодина цените на самолетните билети в Европа да се повишат с 10, 15, може би дори 20 на сто – през следващите 12 месеца ще видим най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа”.

Друга нискотарифна компания - Wizz Air, е хеджирала 85% от горивото за следващите шест месеца на около 800 долара за тон.

В края на октомври изпълнителният директор Йожеф Варади съобщи, че за лятото на 2027 г. са осигурени предварително 50% от необходимите количества на цена около 900 долара за тон. При текуща пазарна цена около 1500 долара за тон това дава сериозно конкурентно предимство.

При “Луфтханза” вече се вижда как голямото поскъпване влиза във финансовите резултати. От тези за тримесечието, публикувани на 3 ноември, става ясно, че очакваните разходи за гориво през 2026 г. достигат 9,3 млрд. евро. Над 86% от горивото за 2026 г. е хеджирано. За 2027 г. предварително осигуреният керосин е над 60%. Прогнозата за оперативната печалба е намалена за девет месеца до 1,7–2 млрд. евро, което е с 20%.

Финансовият директор предупреждава, че билетите ще поскъпнат с двуцифрен процент догодина. А това е важен сигнал и за полетите от София до Франкфурт и Мюнхен, както и за връзките оттам.

Към 3 ноември турските авиолинии отчитат увеличение на разходите за керосин със 118% от началото на 2026 г. Разходите за гориво за тримесечието са се увеличили с 58,7% на годишна база и са достигнали 2,61 млрд. долара. Компанията е въвела допълнителни горивни такси за над 150 дестинации и е реализирала около 100 млн. долара допълнителни приходи.

На 5 ноември ръководството предупреди и за възможно ограничаване на растежа на капацитета. За София това е важно, защото Turkish Airlines е един от основните превозвачи за пътуванията до Азия и Далечния изток с прекачване в Истанбул. По разписание тя има около 34 полета седмично между София и Истанбул, тоест приблизително 4–5 дневно. По-високите горивни разходи могат да се отразят както на цената на билета София – Истанбул, така и на цялото пътуване до крайната дестинация.

Засега “България еър” се опитва

да удържа цените

Според някои експерти това се дължи на възможността ѝ да доставя керосин от “Лукойл”.

От началото на войната в Иран хора на ръководни позиции в компанията заявяваха, че билетите няма да поскъпват. Справки показват, че дори се появяват намаления до 30% при международни полети. При незапълнени самолети обаче се случва “България еър” да анулира полет и да пренасочва пътниците.