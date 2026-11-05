Йотова: България може да се включи и в автомобилната индустрия

"Българската металургия винаги е била съществена част от българската индустрия".

Това каза президентът Илияна Йотова по повод Деня на металурга в „Гранд Хотел Милениум София", където се чества Денят на металурга и 35 години от учредяването на Българската асоциация на металургичната индустрия. Честването е под патронажа министър-председателя на Република България Румен Радев.

Йотова пожела един ден България да е важна част и от автомобилната индустрия.

"Денят на металурга е съчетан с чудесна годишнина - 35 години от Българската асоциация на металургичната индустрия. За тези 35 години асоциацията се утвърди като място не само за разговори за защита на интересите на всички хора, които работят в българската индустрия, но и в защита на политиките на вашите права", каза Йотова.

Точно вие, металурзите, не стоите отпред, пред камерите на фоторепортерите, но сте в основата на развитието на цялата българска икономика. Когато човек се замисли за вашата работа, осъзнава, че няма сграда, няма машина, няма висока технология, която да минава без вашето производство, каза още президентът. Живеем в модерни времена, всичко около нас се променя, предизвикателствата за различни, навлизат нови технологии, но най-важното са хората, които работят в металургичната ни индустрия, техният капацитет и традициите, които носят в себе си, българските инженери, които правят производството по-модерно, каза Йотова.

Президентът отбеляза, че в деня на празника има мечта - да се повишат 18-те процента, които металургичната индустрия заема от брутния вътрешен продукт. Няма друг клон на българската икономика, който да носи национално богатство на страната и да е залог и стимул за развитието на икономиката, каза Илияна Йотова.

Дяловете, които сте успели да постигнете европейката икономика и износа, говорят за много труд, капацитет и за едно стабилно място на България в европейската индустрия, допълни тя. На мен ми се иска да не бъдем само част от веригите в Европа, а да бъдем онези компании и предприятия, които са част от просперитета на цяла Европа. Мечтата ми е свързана с това България да не изнася само суровини. Знаем, че това, което произвеждате, е с висока добавена стойност и с много добро качество, но защо да не осъществим една мечта след вашето производство да има още поне две стъпала напред за производство на следващия продукт от българските метали, а след това - защо не и един ден дори да се включим в автомобилната индустрия, каза Йотова.

По думите ѝ сериозна задача пред българската държава трябва да бъде подготвянето на хора - висшисти и със средно специално образование, които да работят в металургичните компании. По света са измислени различни системи, крайно време е и ние да развиваме такава, тъй като недостигът на работна ръка се усеща твърде много, каза Йотова, цитирана от БТА.

По отношение на въглеродните емисии президентът каза, че сега една от основните задачите на правителството ще бъде много да внимава какво ще бъде записано в следващата годишна финансова рамка.

Илияна Йотова пожела на металурзите да превръщат предизвикателствата в сериозни успехи и да има повече компании, които се грижат за тях.