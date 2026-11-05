Мая Манолова отива да снима аптеки в Гърция, иска неустойки за хората без парно

"Хората без парно в София имат право на неустойки". В това е категорична шефката на КЗП Мая Манолова, която се закани да проследи дали във фактурите за ноември „Топлофикация София" ще включи дължимите неустойки за всеки ден, в който хората са без парно.

Ако дружеството не го направи, Манолова ще заведе два иска - единият ще е за дължимите неустойки, другият - колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.

Ръководството на „Топлофикация София" ще бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС следващата сряда. На заседанието Манолова каза, че ще настоява за график за възстановяването на парното и за изплащането на неустойките.

Освен това Манолова се закани да отиде в Гърция, където да снима разликата в цените на лекарствата, каза тя пред НОВА.

„През следващите дни ще отида да снимам цените в една аптека в Гърция и в България, за да видят хората в страна членка на Европейския съюз, колко по-евтини са лекарствата", каза Манолова.

На нейната мушка са и ЕРП-тата.

„КЕВР определя цените. След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените", няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам", каза Манолова.

„Абсурдна е ситуация, в която ЕРП-тата са собственици на електромерите, те ги отчитат, след това те ги проверяват, те купуват ток и от свободната енергия на борсата, и на регулиран пазар. Как се завъртат потоците - аз им обещавам, че детайлно ще бъде изяснено. Няма да ги оставя кражбата да бъде повторена", каза Манолова.

Шефката на КЗП продължава и битката си с недправеливите цени, спрямо тези в останалите държави в ЕС. Сроред нея проверките досега показват надценки, които за млечните продукти стигат до 140%, а за зеленчуците - дори до 300%.

„В Германия, откъдето са и най-големите вериги, процентите на надценките са между 15% и 25%. Това искам. С нищо по-малко няма да се съглася", закани се Манолова.

Припомни, че проверките се правят с БАБХ и Министерството на земеделието. И днес е имало затворена топла витрина за лоша хигиена и липса на проследимост на продуктите.

„Реално най-сериозните санкции могат да бъдат наложени от КЗК за нарушения, които аз съм установила с документи. Когато надценката на сходни продукти от една и съща продуктова категория в една и съща верига се различава с повече от 10%, санкцията е до 10% от оборота", каза Манолова.